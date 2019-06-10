Фабрегас: "Сарри очень упрям"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что у него сложилось впечатление о главном тренере "Челси" Маурицио Сарри как об очень упрямом специалисте.

За полсезона при Сарри на тренерском мостике Фабрегас сыграл только шесть матчей за "синих" в рамках Премьер-Лиги, хотя в предыдущей кампании принял участие в 32 поединках.



За эти полсезона Сеск осознал, что Маурицио хочет играть только в свой футбол и никак иначе. Именно это и подтолкнуло испанца к смене клуба в январе.



"Он очень суеверен, он очень упрям в том, как он хочет работать. У него как тренера есть свои идеи, и он их придерживается".



"У него есть идеи относительно того, как и в какой футбол он хочет играть. И он не желает от этого отступать. Что бы вы ни сказали ему, что бы ни посоветовали ему, какого бы мнения ни придерживались, он никогда не изменится".



"Он делает это так, как ему нравится. У него есть свое видение футбола, но именно благодаря этому он стал тем, кем является, и нужно уважать это", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.



Также Сеск дал оценку главному тренеру "Дерби" Фрэнку Лэмпарду, которого называют возможным преемником Сарри в "Челси".



"Думаю, он проделал впечатляющую работу. Это его первая тренерская работа в принципе. Он многое изменил. Ему достался очень сложный состав, полный возрастных игроков и игроков с истекающими контрактами. Он полностью обновил состав и пригласил молодежь".



"Он играл в очень агрессивном стиле, в атакующий футбол. Думаю, для первой работы он был очень хорош", — добавил Фабрегас.