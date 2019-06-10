"Сити" и "Юнайтед" начинают борьбу за Магуайра

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

Накануне Магуайр завершил свой сезон, поспособствовав победе сборной Англии над Швейцарией в матчей за третье место плей-офф Лиги Наций.



Теперь Харри может отправиться в отпуск, а заинтересованные клубы — начать борьбу за право его подписать в это трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, оба клуба из Манчестера готовятся начать переговоры с "лисами" о сделке, которая может перекрыть трансфер самого дорогого защитника в мире.



На "Кинг Пауэр" есть уверенность, что они смогут выручить за 26-летнего Магуайра 80 миллионов фунтов, тогда как рекорд по стоимости защитника был установлен "Ливерпулем" полтора года назад — 75 млн. фунтов за Виргила Ван Дейка.



По информации издания, Магуайр является целью номер один "Юнайтед" по укреплению центра обороны. Если Харри отправится в "Сити" или останется в "Лестере", "красные дьяволы" обратятся ко второму имени в своему списке — Калиду Кулибали из "Наполи".



И хотя "лисы" не желают продавать Магуайра, они уже задумались, кем смогут заменить ведущего защитника. На эту роль "Лестер" присмотрел Джеймса Тарковски из "Бернли".