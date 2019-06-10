"Сити" и "Юнайтед" начинают борьбу за Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовы сойтись в битве за центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

Накануне Магуайр завершил свой сезон, поспособствовав победе сборной Англии над Швейцарией в матчей за третье место плей-офф Лиги Наций.

Теперь Харри может отправиться в отпуск, а заинтересованные клубы — начать борьбу за право его подписать в это трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, оба клуба из Манчестера готовятся начать переговоры с "лисами" о сделке, которая может перекрыть трансфер самого дорогого защитника в мире.

На "Кинг Пауэр" есть уверенность, что они смогут выручить за 26-летнего Магуайра 80 миллионов фунтов, тогда как рекорд по стоимости защитника был установлен "Ливерпулем" полтора года назад — 75 млн. фунтов за Виргила Ван Дейка.

По информации издания, Магуайр является целью номер один "Юнайтед" по укреплению центра обороны. Если Харри отправится в "Сити" или останется в "Лестере", "красные дьяволы" обратятся ко второму имени в своему списке — Калиду Кулибали из "Наполи".

И хотя "лисы" не желают продавать Магуайра, они уже задумались, кем смогут заменить ведущего защитника. На эту роль "Лестер" присмотрел Джеймса Тарковски из "Бернли".


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 10.06.2019 21:03 # dannylucker
    мне он не нравится, лучше взять де лигта, либо вообще неплохого ноунейма из германии поискать

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  2. mancunia-planet 10.06.2019 21:02 # mancunia-planet
    Всяко лучше Джонса и компании, в МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД!

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