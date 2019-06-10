МЮ улучшит предложение по Ван-Биссаке до 50 млн. фунтов

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" решил продолжить борьбу за Аарона Ван-Биссаку и теперь улучшит свое предложение по правому защитнику "Кристал Пэлас" до 50 миллионов фунтов.

Напомним, на прошлой неделе "орлы" отказались продать свою восходящую звезду в "Юнайтед" за 40 млн. фунтов.

В связи с этим перед "красными дьяволами" встал вопрос о том, чтобы улучшить свое предложение или переключиться на запасные варианты вроде Тома Менье из ПСЖ или Кирана Триппьера из "Тоттенхэма", которые точно бы стоили дешевле.

Однако Daily Mirror стало известно, что "Юнайтед" решил не отступать и теперь собирается улучшить свое предложение по Аарону на 10 млн. фунтов.

Впрочем, и 50 млн. фунтов может не хватить, чтобы "Пэлас" отпустил 21-летнего англичанина. Ранее клуб с "Селхерст Парк" настаивал на компенсации в размере 60 млн.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 19:00

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  1. mancunia-planet 10.06.2019 21:00 # mancunia-planet
    Чет колбаса разкудахталась тут, МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД лучший клуб Англии ведь

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  2. vals1702 10.06.2019 20:57 # vals1702
    20ку и не больше за него

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  3. vukhin2019 10.06.2019 20:32 # vukhin2019
    Больше не дадите.

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  4. gerrard08 10.06.2019 20:28 # gerrard08
    Лол, типа не мешки.
    За 60-65 закроют

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  5. chr1s8rown 10.06.2019 19:09 # chr1s8rown
    Черная тень трента.

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