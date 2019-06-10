МЮ улучшит предложение по Ван-Биссаке до 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" решил продолжить борьбу за Аарона Ван-Биссаку и теперь улучшит свое предложение по правому защитнику "Кристал Пэлас" до 50 миллионов фунтов.

Напомним, на прошлой неделе "орлы" отказались продать свою восходящую звезду в "Юнайтед" за 40 млн. фунтов.



В связи с этим перед "красными дьяволами" встал вопрос о том, чтобы улучшить свое предложение или переключиться на запасные варианты вроде Тома Менье из ПСЖ или Кирана Триппьера из "Тоттенхэма", которые точно бы стоили дешевле.



Однако Daily Mirror стало известно, что "Юнайтед" решил не отступать и теперь собирается улучшить свое предложение по Аарону на 10 млн. фунтов.



Впрочем, и 50 млн. фунтов может не хватить, чтобы "Пэлас" отпустил 21-летнего англичанина. Ранее клуб с "Селхерст Парк" настаивал на компенсации в размере 60 млн.