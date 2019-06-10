"Эвертон" отправил Джонджо Кенни в "Шальке-04"
Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни проведет следующий сезон в клубе Бундеслиги "Шальке-04" на правах аренды.
Кенни является воспитанником академии мерсисайдского клуба, в системе которого он находится с девяти лет. После своего дебюта в 2016 году Джонджо сыграл 40 матчей за первую команду "ирисок".
В минувшем сезоне 22-летний англичанин отметился 10 появлениями на поле, подстраховывая основного правого защитника "Эвертона" Шеймуса Коулмена.
Теперь Кенни отправляется за опытом и игровой практикой к Дэвиду Вагнеру, который попытается реанимировать "Шальке-04" после 14-го места в минувшем сезоне.
Oh my god! They signed Kenny!#s04 #WelcomeKenny pic.twitter.com/7tUDOpOKoK— FC Schalke 04 (@s04_en) 10 июня 2019 г.
10.06.2019 18:00
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на видео его убивают? а то не включил. не люблю кровь)
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