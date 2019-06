"Эвертон" отправил Джонджо Кенни в "Шальке-04"

Защитник "Эвертона" Джонджо Кенни проведет следующий сезон в клубе Бундеслиги "Шальке-04" на правах аренды.

Кенни является воспитанником академии мерсисайдского клуба, в системе которого он находится с девяти лет. После своего дебюта в 2016 году Джонджо сыграл 40 матчей за первую команду "ирисок".



В минувшем сезоне 22-летний англичанин отметился 10 появлениями на поле, подстраховывая основного правого защитника "Эвертона" Шеймуса Коулмена.



Теперь Кенни отправляется за опытом и игровой практикой к Дэвиду Вагнеру, который попытается реанимировать "Шальке-04" после 14-го места в минувшем сезоне.





Oh my god! They signed Kenny!#s04 #WelcomeKenny pic.twitter.com/7tUDOpOKoK