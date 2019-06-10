Ян Облак хочет уйти из "Атлетико" и предпочитает "Юнайтед"
Голкипер Ян Облак хочет покинуть "Атлетико" этим летом и продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне в команде Диего Симеоне сложилась весьма нездоровая обстановка, из-за чего игроки "Атлетико" массово задумались об уходе.
"Атлетико" уже попрощался с Лукасом Эрнандесом, Диего Годином, Филипе Луисом и Хуанфраном, а Антуан Гризманн сидит на чемоданах.
Теперь решил покинуть Мадрид и Облак, хотя менее двух месяцев назад заключил новый контракт до 2023 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свой источник.
По информации источника, 26-летний словенец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а в качестве наиболее предпочтительного варианта для развития своей карьеры видит "Юнайтед", который он поддерживает с детства.
"Красные дьяволы" определенно не оставят это без внимания, учитывая неопределенную ситуацию с Давидом Де Хеа. У первого номера "Юнайтед" остается только 12 месяцев по контракту, что делает его продажу этим летом весьма вероятной.
10.06.2019 17:00
Просмотров: 2117
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Месяц назад заключил контракт и уже хочет уйти, да еще в маню. Неплохая уточка
(ответить)
Мазохист какой-то, хотя, может ему не хватает лишних 40-ка ударов в створ от соперников в чемпионате.
(ответить)
Пусть делают обмен с доплатой со стороны МЮ.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий