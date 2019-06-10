Ян Облак хочет уйти из "Атлетико" и предпочитает "Юнайтед"

Ян Облак Голкипер Ян Облак хочет покинуть "Атлетико" этим летом и продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне в команде Диего Симеоне сложилась весьма нездоровая обстановка, из-за чего игроки "Атлетико" массово задумались об уходе.

"Атлетико" уже попрощался с Лукасом Эрнандесом, Диего Годином, Филипе Луисом и Хуанфраном, а Антуан Гризманн сидит на чемоданах.

Теперь решил покинуть Мадрид и Облак, хотя менее двух месяцев назад заключил новый контракт до 2023 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свой источник.

По информации источника, 26-летний словенец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а в качестве наиболее предпочтительного варианта для развития своей карьеры видит "Юнайтед", который он поддерживает с детства.

"Красные дьяволы" определенно не оставят это без внимания, учитывая неопределенную ситуацию с Давидом Де Хеа. У первого номера "Юнайтед" остается только 12 месяцев по контракту, что делает его продажу этим летом весьма вероятной.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Облак

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 10.06.2019 18:37 # liverfun
    Месяц назад заключил контракт и уже хочет уйти, да еще в маню. Неплохая уточка

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  2. vyrentz 10.06.2019 18:07 # vyrentz
    Мазохист какой-то, хотя, может ему не хватает лишних 40-ка ударов в створ от соперников в чемпионате.

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  3. fanstevengerrard 10.06.2019 17:03 # fanstevengerrard
    Пусть делают обмен с доплатой со стороны МЮ.

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