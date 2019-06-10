Ян Облак хочет уйти из "Атлетико" и предпочитает "Юнайтед"

Голкипер Ян Облак хочет покинуть "Атлетико" этим летом и продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне в команде Диего Симеоне сложилась весьма нездоровая обстановка, из-за чего игроки "Атлетико" массово задумались об уходе.



"Атлетико" уже попрощался с Лукасом Эрнандесом, Диего Годином, Филипе Луисом и Хуанфраном, а Антуан Гризманн сидит на чемоданах.



Теперь решил покинуть Мадрид и Облак, хотя менее двух месяцев назад заключил новый контракт до 2023 года. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свой источник.



По информации источника, 26-летний словенец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, а в качестве наиболее предпочтительного варианта для развития своей карьеры видит "Юнайтед", который он поддерживает с детства.



"Красные дьяволы" определенно не оставят это без внимания, учитывая неопределенную ситуацию с Давидом Де Хеа. У первого номера "Юнайтед" остается только 12 месяцев по контракту, что делает его продажу этим летом весьма вероятной.