"Челси" расходится во мнениях насчет преемника Сарри
Внутри "Челси" нет единого мнения насчет того, кто должен стать преемником Маурицио Сарри на посту главного тренера.
Ожидается, что уже на текущей неделе "синие" разорвут отношения с Сарри после одного года сотрудничества, позволив Маурицио возглавить "Ювентус".
Как сообщает Daily Star, на тренировочной базе "Челси" предпочли бы видеть в качестве преемника Сарри рулевого "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.
В своем первом сезоне на тренерском поприще Лэмпард достиг финала плей-офф Чемпионшипа — "бараны" остановились в одной победе от выхода в Премьер-Лигу.
Лэмпард по-прежнему является очень популярной фигурой среди рядовых сотрудников "Челси", однако руководство клуба скептически оценивает эту кандидатуру из-за скромного тренерского опыта Фрэнка.
Директор "синих" Марина Грановкая и ее окружение хотели бы видеть у руля команды более опытного специалиста — вроде Массимилиано Аллегри, который и уступает свое место Сарри в "Ювентусе".
Еще одним кандидатом, на которого "Челси" может обратить внимание, называется главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг, который в свое время также ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Барселоне".
10.06.2019 16:00
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Блд, эта Грановская всегда умудряется изо всех кандидатов выбрать худшего. Ещё, помню, она за Тухеля топила. Вообще не удивлён, что она теперь топит за Аллегри.((
Так то похер вообще кто, все вроде норм кандидаты, кроме Аллегри. Хотя, вроде итальянцы пока что неплохо выглядели. Так что давайте уже пилите хоть кого-нибудь, больше времени на подготовку у него будет.
А вообще имхо для усиления Челси надо просто выпздить Грановскую.
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Аллерги пилите,далбичи блт
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Обожаю Лэмпса и хочу его видеть на бровке, но идти под бан со старыми вингерами, средним форвардом и серьезно травмированной молодежью - как минимум очень рискованно. Еще и мунус азар.
Го некст сизон, этот хоть дзола пусть тренирует, все равно эпик фейл неизбежен
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Слуцкого хочу
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верните Слуцкого уебаны ехехехе
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Венгер, Рэднап дядя Лэмпса.Лэмпс на след. сезоне с 1 го места в АПЛ , а там и Шейхи по доспеют , купят барашков. И все ЛЧ.
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блять берите Блана уже, давайте поржем
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Безвиз и решит кому быть
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