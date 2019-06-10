"Челси" расходится во мнениях насчет преемника Сарри

Внутри "Челси" нет единого мнения насчет того, кто должен стать преемником Маурицио Сарри на посту главного тренера.

Ожидается, что уже на текущей неделе "синие" разорвут отношения с Сарри после одного года сотрудничества, позволив Маурицио возглавить "Ювентус".



Как сообщает Daily Star, на тренировочной базе "Челси" предпочли бы видеть в качестве преемника Сарри рулевого "Дерби" Фрэнка Лэмпарда.



В своем первом сезоне на тренерском поприще Лэмпард достиг финала плей-офф Чемпионшипа — "бараны" остановились в одной победе от выхода в Премьер-Лигу.



Лэмпард по-прежнему является очень популярной фигурой среди рядовых сотрудников "Челси", однако руководство клуба скептически оценивает эту кандидатуру из-за скромного тренерского опыта Фрэнка.



Директор "синих" Марина Грановкая и ее окружение хотели бы видеть у руля команды более опытного специалиста — вроде Массимилиано Аллегри, который и уступает свое место Сарри в "Ювентусе".



Еще одним кандидатом, на которого "Челси" может обратить внимание, называется главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг, который в свое время также ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Барселоне".