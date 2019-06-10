Ван де Бек хочет перейти в "Юнайтед" или "Тоттенхэм"

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".

Как и некоторые свои партнеры по "Аяксу", Ван де Бек оказался на радаре у больших клубов после блестящего сезона — в индивидуальном и коллективном отношении.



Достаточно сказать, что 22-летний голландец поучаствовал в 30 голах в 57 матчах. Среди претендентов на Донни называются "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселона" и "Рома", но сам игрок предпочитает два других варианта.



"Он идеальный для Премьер-Лиги игрок, являясь воспитанником "Аякса" и умея играть на различных позициях в полузащите".



"Он хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", и если его агенту удастся это осуществить, это будет попадание точно в цель", — сообщил эксперт по голландскому футболу Марсель Ван дер Краан talkSPORT.