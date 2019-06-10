Ван де Бек хочет перейти в "Юнайтед" или "Тоттенхэм"
Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".
Как и некоторые свои партнеры по "Аяксу", Ван де Бек оказался на радаре у больших клубов после блестящего сезона — в индивидуальном и коллективном отношении.
Достаточно сказать, что 22-летний голландец поучаствовал в 30 голах в 57 матчах. Среди претендентов на Донни называются "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселона" и "Рома", но сам игрок предпочитает два других варианта.
"Он идеальный для Премьер-Лиги игрок, являясь воспитанником "Аякса" и умея играть на различных позициях в полузащите".
"Он хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", и если его агенту удастся это осуществить, это будет попадание точно в цель", — сообщил эксперт по голландскому футболу Марсель Ван дер Краан talkSPORT.
10.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
как мне кажется, растущему и прогрессирующему игроку сейчас не место в МЮ, слишком уж перспективы тренера и мозги Вудворда туманны. Привлекать будут либо бабками (на этом уже обожглись), либо именем (но это больше для сдетствазаюнитед, а не для топариков). Гарантий на место в составе нет, тренер - не Поч,Клопп или Гвардиола, чтобы конкретно из-за работы с ним переходили.
короче хз, мне самому интересно че там у дьяволов будет
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сообщил эксперт по голландскому футболу Марсель Ван дер Краан talkSPORT.
talkSPORT бульварный источник, ничего общего с футболом там нет. какое издание, такие же эксперты в нём.
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Все хотят в новый проект денежного мешка МЮ. Ну кого и покупать среди стольких вариантов вот и выбираем Джеймсов потому что кругом голова от выбора и кол-ва денег... Это Вам не лфк , где победа в ЛЧ - это ключ не к привелечению топов, а к удержанию того что есть))
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надо брать, Тоттен пусть с Алли мучается
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