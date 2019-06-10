Ван де Бек хочет перейти в "Юнайтед" или "Тоттенхэм"

Донни Ван де Бек Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэме".

Как и некоторые свои партнеры по "Аяксу", Ван де Бек оказался на радаре у больших клубов после блестящего сезона — в индивидуальном и коллективном отношении.

Достаточно сказать, что 22-летний голландец поучаствовал в 30 голах в 57 матчах. Среди претендентов на Донни называются "Арсенал", "Ливерпуль", "Барселона" и "Рома", но сам игрок предпочитает два других варианта.

"Он идеальный для Премьер-Лиги игрок, являясь воспитанником "Аякса" и умея играть на различных позициях в полузащите".

"Он хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм", и если его агенту удастся это осуществить, это будет попадание точно в цель", — сообщил эксперт по голландскому футболу Марсель Ван дер Краан talkSPORT.


Метки Аякс, Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 15:00

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  1. lfcynwa 10.06.2019 15:26 # lfcynwa
    как мне кажется, растущему и прогрессирующему игроку сейчас не место в МЮ, слишком уж перспективы тренера и мозги Вудворда туманны. Привлекать будут либо бабками (на этом уже обожглись), либо именем (но это больше для сдетствазаюнитед, а не для топариков). Гарантий на место в составе нет, тренер - не Поч,Клопп или Гвардиола, чтобы конкретно из-за работы с ним переходили.

    короче хз, мне самому интересно че там у дьяволов будет

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  2. pistolero-lfc 10.06.2019 15:18 # pistolero-lfc
    сообщил эксперт по голландскому футболу Марсель Ван дер Краан talkSPORT.

    talkSPORT бульварный источник, ничего общего с футболом там нет. какое издание, такие же эксперты в нём.

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  3. rj1992 10.06.2019 15:14 # rj1992
    Все хотят в новый проект денежного мешка МЮ. Ну кого и покупать среди стольких вариантов вот и выбираем Джеймсов потому что кругом голова от выбора и кол-ва денег... Это Вам не лфк , где победа в ЛЧ - это ключ не к привелечению топов, а к удержанию того что есть))

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  4. aliabiev 10.06.2019 15:08 # aliabiev
    надо брать, Тоттен пусть с Алли мучается

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