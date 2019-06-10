Райан Фрэйзер не уверен, останется ли в "Борнмуте"

Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер признался, что находится в неведении относительно своего будущего.

За плечами у Фрэйзера его лучший сезон в карьере — Райан забил семь голов и отдал 14 результативных передач, чем заинтересовал большие клубы, включая "Арсенал".



Накануне 25-летний Фрэйзер помог сборной Шотландии одержать победу 2:1 над Кипром в отборе к Евро-2020, а после матча прокомментировал свою ситуацию.



"Парни тоже спрашивают, но я сам не знаю, поэтому нет смысла обсуждать это. Чему суждено быть, то и будет. Я правда не знаю, что происходит, и это не отговорка".



"Где бы я ни был — в "Борнмуте" или где-либо еще — я лишь могу стараться изо всех сил и наслаждаться игрой в футбол. Если ты будешь думать о посторонних вещах, это может негативно сказаться на твоей игре", — сообщил Фрэйзер BBC Scotland.