"Юнайтед" должен поспешить, чтобы не упустить Ван-Биссаку
"Манчестер Юнайтед" нужно поторопиться, чтобы не упустить правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.
Накануне стало известно, что "Пэлас" отклонил предложение "красных дьяволов" по Ван-Биссаке в размере 40 миллионов фунтов, оценив свою звезду в полтора раза выше.
Теперь "Юнайтед" нужно решить, улучшать ли предложение по Аарону или обратиться к альтернативным целям, среди которых называются Тома Менье из ПСЖ и Киран Триппьер из "Тоттенхэма".
Однако "дьяволы" не могут медлить, потому что виды на 21-летнего Ван-Биссаку также имеют "Манчестер Сити" и "Челси".
Еще одним осложняющим фактором выступает ситуация вокруг другой звезды "орлов". Речь идет о вингере Уилфриде Захе, который сразу после окончания сезона сообщил своему клубу о желании уйти на повышение.
Потеря Ван-Биссаки и Захи одновременно стала бы настоящей катастрофой для "Пэлас", поэтому на "Селхерст Парк" готовы отпустить только одного из этих двух игроков. Таким образом, если Уилфрид все-таки осуществит свою мечту и найдет себе топ-клуб, "Юнайтед" лишится шансов купить Аарона.
10.06.2019 13:00
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Последние комментарии:
в Тоттенхэм этого топчика, взамен Триппьера бы отдать с доплатой и шикардос.
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Новый Эшли Коул придет ееее.
Далот пусть лавку греет. 60 млн пока еще адекватно, почти не развод на бабки если учесть Эмерсонов и Менди с Байи Линделефами
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Опять Му Му разводят как лохов
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