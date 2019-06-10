"Юнайтед" должен поспешить, чтобы не упустить Ван-Биссаку

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" нужно поторопиться, чтобы не упустить правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

Накануне стало известно, что "Пэлас" отклонил предложение "красных дьяволов" по Ван-Биссаке в размере 40 миллионов фунтов, оценив свою звезду в полтора раза выше.

Теперь "Юнайтед" нужно решить, улучшать ли предложение по Аарону или обратиться к альтернативным целям, среди которых называются Тома Менье из ПСЖ и Киран Триппьер из "Тоттенхэма".

Однако "дьяволы" не могут медлить, потому что виды на 21-летнего Ван-Биссаку также имеют "Манчестер Сити" и "Челси".

Еще одним осложняющим фактором выступает ситуация вокруг другой звезды "орлов". Речь идет о вингере Уилфриде Захе, который сразу после окончания сезона сообщил своему клубу о желании уйти на повышение.

Потеря Ван-Биссаки и Захи одновременно стала бы настоящей катастрофой для "Пэлас", поэтому на "Селхерст Парк" готовы отпустить только одного из этих двух игроков. Таким образом, если Уилфрид все-таки осуществит свою мечту и найдет себе топ-клуб, "Юнайтед" лишится шансов купить Аарона.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 13:00

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  1. vagifspurs 10.06.2019 14:02 # vagifspurs
    в Тоттенхэм этого топчика, взамен Триппьера бы отдать с доплатой и шикардос.

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  2. rj1992 10.06.2019 13:51 # rj1992
    Новый Эшли Коул придет ееее.
    Далот пусть лавку греет. 60 млн пока еще адекватно, почти не развод на бабки если учесть Эмерсонов и Менди с Байи Линделефами

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  3. liverpool1892est 10.06.2019 13:32 # liverpool1892est
    Опять Му Му разводят как лохов

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