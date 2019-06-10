"Юнайтед" должен поспешить, чтобы не упустить Ван-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" нужно поторопиться, чтобы не упустить правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

Накануне стало известно, что "Пэлас" отклонил предложение "красных дьяволов" по Ван-Биссаке в размере 40 миллионов фунтов, оценив свою звезду в полтора раза выше.



Теперь "Юнайтед" нужно решить, улучшать ли предложение по Аарону или обратиться к альтернативным целям, среди которых называются Тома Менье из ПСЖ и Киран Триппьер из "Тоттенхэма".



Однако "дьяволы" не могут медлить, потому что виды на 21-летнего Ван-Биссаку также имеют "Манчестер Сити" и "Челси".



Еще одним осложняющим фактором выступает ситуация вокруг другой звезды "орлов". Речь идет о вингере Уилфриде Захе, который сразу после окончания сезона сообщил своему клубу о желании уйти на повышение.



Потеря Ван-Биссаки и Захи одновременно стала бы настоящей катастрофой для "Пэлас", поэтому на "Селхерст Парк" готовы отпустить только одного из этих двух игроков. Таким образом, если Уилфрид все-таки осуществит свою мечту и найдет себе топ-клуб, "Юнайтед" лишится шансов купить Аарона.