"Челси" все еще сомневается насчет выкупа Ковачича

"Челси" до сих пор сомневается насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича у "Реала".

Прошлым летом Ковачич отправился на "Стэмфорд Бридж" из Мадрида за игровой практикой и оную обрел, приняв участие в 51 матче за "синих" во всех соревнованиях.



Однако Матео, мягко говоря, не блистал, за всю кампанию отметившись только двумя результативными передачами и не забив ни одного гола.



Истекающее 30 июня арендное соглашение Ковачича не подразумевает опции выкупа, и если "Челси" хочет сохранить Матео, то должен договориться с "Реалом" о размере компенсации до конца месяца, иначе затем сделка будет невозможна из-за трансферного запрета, под которым находится лондонский клуб.



Однако Evening Standard стало известно, что "синие" до сих пор не определились со своими планами в отношении 25-летнего хорвата, особенно в связи с ожидаемым уходом главного тренера Маурицио Сарри, который очень ценил Ковачича, несмотря на невзрачную игру.



Вообще, "Челси" предстоит решить непростое уравнение со своими полузащитниками, ведь из "Милана" и "Дерби после аренд возвращаются Тьемуэ Бакайоко и Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик пропустит половину нового сезона из-за травмы, а Данни Дринкуотер, вероятно, будет продан.



Добавим, что "Реал", изрядно потратившийся этим летом на Луку Йовича и Эдена Азара, хочет за Ковачича 50 миллионов фунтов. Поговаривают, что интерес к Матео уже проявляет новый наставник "Интера" Антонио Конте.