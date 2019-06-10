"Челси" все еще сомневается насчет выкупа Ковачича

Матео Ковачич "Челси" до сих пор сомневается насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича у "Реала".

Прошлым летом Ковачич отправился на "Стэмфорд Бридж" из Мадрида за игровой практикой и оную обрел, приняв участие в 51 матче за "синих" во всех соревнованиях.

Однако Матео, мягко говоря, не блистал, за всю кампанию отметившись только двумя результативными передачами и не забив ни одного гола.

Истекающее 30 июня арендное соглашение Ковачича не подразумевает опции выкупа, и если "Челси" хочет сохранить Матео, то должен договориться с "Реалом" о размере компенсации до конца месяца, иначе затем сделка будет невозможна из-за трансферного запрета, под которым находится лондонский клуб.

Однако Evening Standard стало известно, что "синие" до сих пор не определились со своими планами в отношении 25-летнего хорвата, особенно в связи с ожидаемым уходом главного тренера Маурицио Сарри, который очень ценил Ковачича, несмотря на невзрачную игру.

Вообще, "Челси" предстоит решить непростое уравнение со своими полузащитниками, ведь из "Милана" и "Дерби после аренд возвращаются Тьемуэ Бакайоко и Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик пропустит половину нового сезона из-за травмы, а Данни Дринкуотер, вероятно, будет продан.

Добавим, что "Реал", изрядно потратившийся этим летом на Луку Йовича и Эдена Азара, хочет за Ковачича 50 миллионов фунтов. Поговаривают, что интерес к Матео уже проявляет новый наставник "Интера" Антонио Конте.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1181

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sisyazavr 10.06.2019 13:52 # sisyazavr
    Неплох для банки

    (ответить)

  2. liverpool1892est 10.06.2019 13:33 # liverpool1892est
    днарь

    (ответить)

  3. stamford-bridge 10.06.2019 12:53 # stamford-bridge
    норм поц, как игрок ротации сойдёт, надо выкупать

    (ответить)

  4. farot 10.06.2019 12:44 # farot
    за 50 лямов пусть себе на лавку берут. Будет там шнобель Куртуа полировать

    (ответить)

  5. ganinilyha 10.06.2019 12:26 # ganinilyha
    Но не за 50 лямов. Красная цена 20.

    (ответить)

  6. ganinilyha 10.06.2019 12:25 # ganinilyha
    У чуваков бан, а они ни Игуаина, ни Ковачича продлевать не хотят

    (ответить)

  7. chebrec 10.06.2019 12:09 # chebrec
    Ковачич жи есть хорват не

    (ответить)

  8. chelsiukpro 10.06.2019 12:03 # chelsiukpro
    Подпишите уже по правильной цене.

    (ответить)

  9. sellman 10.06.2019 12:02 # sellman
    Игрок скамейки.
    Ничего не показал выдающегося.

    (ответить)

  10. role-playin 10.06.2019 12:02 # role-playin
    Нах не нужен даже бесплатно, какие к черту 50 лямов?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: