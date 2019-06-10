"Челси" все еще сомневается насчет выкупа Ковачича
"Челси" до сих пор сомневается насчет выкупа полузащитника Матео Ковачича у "Реала".
Прошлым летом Ковачич отправился на "Стэмфорд Бридж" из Мадрида за игровой практикой и оную обрел, приняв участие в 51 матче за "синих" во всех соревнованиях.
Однако Матео, мягко говоря, не блистал, за всю кампанию отметившись только двумя результативными передачами и не забив ни одного гола.
Истекающее 30 июня арендное соглашение Ковачича не подразумевает опции выкупа, и если "Челси" хочет сохранить Матео, то должен договориться с "Реалом" о размере компенсации до конца месяца, иначе затем сделка будет невозможна из-за трансферного запрета, под которым находится лондонский клуб.
Однако Evening Standard стало известно, что "синие" до сих пор не определились со своими планами в отношении 25-летнего хорвата, особенно в связи с ожидаемым уходом главного тренера Маурицио Сарри, который очень ценил Ковачича, несмотря на невзрачную игру.
Вообще, "Челси" предстоит решить непростое уравнение со своими полузащитниками, ведь из "Милана" и "Дерби после аренд возвращаются Тьемуэ Бакайоко и Мейсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик пропустит половину нового сезона из-за травмы, а Данни Дринкуотер, вероятно, будет продан.
Добавим, что "Реал", изрядно потратившийся этим летом на Луку Йовича и Эдена Азара, хочет за Ковачича 50 миллионов фунтов. Поговаривают, что интерес к Матео уже проявляет новый наставник "Интера" Антонио Конте.
10.06.2019 12:00
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Последние комментарии:
Неплох для банки
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днарь
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норм поц, как игрок ротации сойдёт, надо выкупать
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за 50 лямов пусть себе на лавку берут. Будет там шнобель Куртуа полировать
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Но не за 50 лямов. Красная цена 20.
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У чуваков бан, а они ни Игуаина, ни Ковачича продлевать не хотят
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Ковачич жи есть хорват не
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Подпишите уже по правильной цене.
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Игрок скамейки.
Ничего не показал выдающегося.
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Нах не нужен даже бесплатно, какие к черту 50 лямов?
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