Бабель оценил шансы Ван Дейка на "Золотой мяч"

Нападающий "Фулхэма" Райан Бабель считает, что его партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк заслуживает быть в тройке претендентов на "Золотой мяч", как минимум.

Накануне вечером Ван Дейк вывел голландцев в качестве капитана на финальный матч плей-офф Лиги Наций против Португалии, но не смог завершить этот отличный для себя и своего "Ливерпуля" сезон еще одним достижением.



Тем не менее, Бабель высоко оценивает шансы Ван Дейка получить награду лучшему футболисту мира, что не удается сделать никому из защитников уже 13 лет.



"Насколько я помню, последним защитником, бравшим "Золотой мяч", был Фабио Каннаваро в 2006 году. Так что это не невозможно".



"Думаю, будет справедливо, если он попадет в шорт-лист, как минимум. А там уже посмотрим, выиграет он эту награду или нет. Я был бы рад за него, сделай он это", — сообщил Бабель Sky Sports.