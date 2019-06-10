Рефери Премьер-Лиги устроили вечеринку с алкоголем и девушками

Мартин Аткинсон Женатые рефери Премьер-Лиги устроили бурную вечеринку в Индонезии с алкоголем и в компании местных девушек.

48-летний Андре Марринер, 47-летний Кевин Френд, 48-летний Мартин Аткинсон и 36-летний Дэвид Кут оказались в числе почетных участников благотворительного турнира по гольфу, проходившего в Паданге со вторника по среду.

Как сообщает The Sun, английские арбитры решили слегка продлить свое пребывание на курорте и в четверг вечером вспомнили молодость в одном из местных ночных клубов.

Из всей этой компании только Кут не женат. Впрочем, узы брака не стали помехой для Марринера, чтобы посадить к себе на колени одну из девушек и облизывать ей ухо.

"Все это выглядело очень гадко. Девушки были очень молоды, а парни были настолько в возрасте, что годились им в отцы. По тому, как они выпивали и танцевали, можно было подумать, что они похотливые молодые футболисты, а совсем не рефери!" — цитирует одного из свидетелей издание.


Метки рефери

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3174

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.06.2019 11:13 # tigerpool
    И что в этом такого? Эти долбаебы, коим кажутся их действия гадким и противным молчали или наоборот поддержали, если бы они там развлекались с мужиками или были бы черными. Совсем уже ебнулись педерасты, что не дают людям нормально отдохнуть.

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  2. chebrec 10.06.2019 11:10 # chebrec
    Ахахахахахахаха с ухом нормально вышло!!!

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  3. compton 10.06.2019 11:08 # compton
    рокенрольщики оказывается рэфы АПЛ

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  4. protimaru 10.06.2019 10:52 # protimaru
    Они тоже люди ))

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  5. rj1992 10.06.2019 10:35 # rj1992
    Хоть кто то правильно потратил деньги МЮ, КРАСUВО

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  6. electric 10.06.2019 10:17 # electric
    Куколды ипаные. Так и знал, что взяткинсон куколд)

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  7. fc-oil 10.06.2019 10:16 # fc-oil
    Весело. Но вот помойный Сан не вызывает никакого доверия.

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  8. radik86radik 10.06.2019 10:07 # radik86radik
    The Sun, куле. Весьма возможно, что все было ПОЧТИ так, только " ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк.".

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  9. chr1s8rown 10.06.2019 10:03 # chr1s8rown
    Гпенсы

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  10. bahtiyar 10.06.2019 10:02 # bahtiyar
    они тоже люди, пускай отдыхают и наслаждаются, а эти ублюдки, кто следит за ними, со своей лживой моралью

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  11. qwerd 10.06.2019 09:59 # qwerd
    Если не женатость, то в таком поведении ничего такого нет, да хоть во внучки. Мужик есть мужик

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  12. meshuggah 10.06.2019 09:48 # meshuggah
    а нука наши доблестные фапельские сыщики фоточки запилите плески

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  13. arsfunars 10.06.2019 09:26 # arsfunars
    Мужикам весь кайф обломали The Sun

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  14. mrjingles 10.06.2019 09:18 # mrjingles
    В индонези базируется договорняковая мафия, если мне память не изменяет. Пропивали блнусы рнбята походу

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  15. slash-lfc 10.06.2019 09:05 # slash-lfc
    Взяткинсон, Эмили и Аннушка?

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