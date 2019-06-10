Рефери Премьер-Лиги устроили вечеринку с алкоголем и девушками
Женатые рефери Премьер-Лиги устроили бурную вечеринку в Индонезии с алкоголем и в компании местных девушек.
48-летний Андре Марринер, 47-летний Кевин Френд, 48-летний Мартин Аткинсон и 36-летний Дэвид Кут оказались в числе почетных участников благотворительного турнира по гольфу, проходившего в Паданге со вторника по среду.
Как сообщает The Sun, английские арбитры решили слегка продлить свое пребывание на курорте и в четверг вечером вспомнили молодость в одном из местных ночных клубов.
Из всей этой компании только Кут не женат. Впрочем, узы брака не стали помехой для Марринера, чтобы посадить к себе на колени одну из девушек и облизывать ей ухо.
"Все это выглядело очень гадко. Девушки были очень молоды, а парни были настолько в возрасте, что годились им в отцы. По тому, как они выпивали и танцевали, можно было подумать, что они похотливые молодые футболисты, а совсем не рефери!" — цитирует одного из свидетелей издание.
10.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
И что в этом такого? Эти долбаебы, коим кажутся их действия гадким и противным молчали или наоборот поддержали, если бы они там развлекались с мужиками или были бы черными. Совсем уже ебнулись педерасты, что не дают людям нормально отдохнуть.
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Ахахахахахахаха с ухом нормально вышло!!!
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рокенрольщики оказывается рэфы АПЛ
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Они тоже люди ))
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Хоть кто то правильно потратил деньги МЮ, КРАСUВО
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Куколды ипаные. Так и знал, что взяткинсон куколд)
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Весело. Но вот помойный Сан не вызывает никакого доверия.
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The Sun, куле. Весьма возможно, что все было ПОЧТИ так, только " ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиграл....не Мерседес а Запорожец....и вообще, это был не пианист Сердюк, а сионист Пердюк.".
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Гпенсы
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они тоже люди, пускай отдыхают и наслаждаются, а эти ублюдки, кто следит за ними, со своей лживой моралью
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Если не женатость, то в таком поведении ничего такого нет, да хоть во внучки. Мужик есть мужик
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а нука наши доблестные фапельские сыщики фоточки запилите плески
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Мужикам весь кайф обломали The Sun
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В индонези базируется договорняковая мафия, если мне память не изменяет. Пропивали блнусы рнбята походу
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Взяткинсон, Эмили и Аннушка?
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