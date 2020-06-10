Линдегор назвал переломный момент в карьере Де Хеа

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Андер Линдегор вспомнил о своем первом впечатлении о Давиде Де Хеа, когда тот только приехал в Англию, а также назвал переломный момент в карьере своего бывшего конкурента за место в воротах "красных дьяволов".

Летом 2011 Де Хеа прибыл на "Олд Траффорд", чтобы стать преемником Эдвина Ван дер Сара. Поначалу Давиду было очень нелегко в английском футболе, однако он преодолел все трудности и вырос в одного из лучших голкиперов мира.



На первых порах Де Хеа проигрывал конкуренцию Линдегору, но Андерс устранился сам, получив тяжелую травму и позволив Давиду закрепиться в стартовом составе.



"Я сам перешел в клуб в зимнее трансферное окно. Это случилось за шесть месяцев до завершения карьеры Эдвином. В то время они сказали мне, что собираются купить голкипера с именем, когда Эдвин закончит играть".



"Сэр Алекс назвал мне имена голкиперов из своего списка, за которыми они следят, но я не помню никого, кто там был. Кроме Давида".



"Я был готов к любому вызову, но надеялся, что получу в конкуренты Давида. Он был молод и выглядел худощавым. Я думал про себя, что ему будет сложно. И я оказался прав".



"Все это звучит крайне цинично. Но футбол циничен. Я вынужден заботиться о свой жизни и своей карьере. Если я этого не сделаю, не сделает никто другой. Я никогда не надеялся, что Давид провалится. У меня никогда не было таких мыслей ни про кого. Но я всегда надеялся на свою удачу".



"У нас с Давидом были отличные отношения на поле и за его пределами. Я ужинал с ним и его семьей. И мы помогали друг другу на поле, как только могли. Но если бы меня попросили выбрать между его успехами и моими успехами, я бы выбрал себя".



"Тот первый сезон завершился для меня, когда я ушиб лодыжку о пластиковый манекен на тренировке. Я плакал как ребенок, когда это произошло. Та травма будет преследовать меня до гроба. Я выбыл из строя на шесть месяцев, и Давид расцвел".



"Давид был голкипером мирового уровня с момента переезда в Англию. Он был молод, но обладал огромным талантом — таково было мое первое впечатление о нем. Он был гораздо талантливее, чем я".



"У него не было явных слабых мест. За исключением его габаритов. Он был худощав. Он выглядел соломинкой, которая колышется на ветру. Однако ему не потребовалось много времени, чтобы окрепнуть".



"Я четко помню его переломный момент. То был первый матч, что он сыграл после моей травмы лодыжки. "Челси" на выезде. Штрафной удар с подступов к штрафной на последней минуте".



"Хуан Мата взялся исполнять тот штрафной, идеально обведя стенку и направив мяч в верхний угол. Давид сделал сейв, и матч закончился 3:3".



"Если анализировать тот сейв, то он был вовсе не так хорош, как выглядел. Давид гадал с углом, и он угадал. Если бы он потерпел неудачу, медиа и болельщики были бы готовы линчевать его. Но взамен он стал сенсацией после того момента", — сообщил Линдегор Evening Standard.