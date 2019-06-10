"Вест Хэм" обсуждает покупку Моргана Сансона

"Вест Хэм" договаривается о покупке полузащитника "Марселя" Моргана Сансона.

Минувший сезон "Марсель" завершил на пятой позиции в Лиге 1, не попав в Лигу Чемпионов, поэтому теперь французский клуб вынужден задуматься о продаже некоторых из своих игроков.



Этой ситуацией надеется воспользоваться "Вест Хэм", чтобы заполучить Сансона, который в сезоне 2018/19 сыграл 33 матча, забив пять голов и отдав три результативные передачи.



В январе 2017 сам "Марсель" приобрел Моргана за 12 миллионов евро (10.7 млн. фунтов), но сейчас надеется выручить за 24-летнего француза около 35 млн. евро (31.1 млн. фунтов).



По информации Sky Sports, "молотобойцы" общаются со спортивным директором "Марселя" Андони Субисарретой, а также с агентом игрока.