"Ливерпуль" совершит не более трех покупок этим летом

"Ливерпуль" планирует совершить не более трех приобретений этим летом.

В течение 2018 года "красные" совершили несколько дорогостоящих покупок, включая Виргила Ван Дейка, Наби Кейта, Фабиньо и Алиссона.



В данный момент состав "Ливерпуля" выглядит отлично укомплектованным и сбалансированным, позволяя сражаться на высшие награды на европейской и внутренней аренах, поэтому дальнейшие трансферы будут носить точечный характер.



Этим летом главному тренеру "красных" Юргену Клоппу может потребоваться новый голкипер, если Симон Миньоле покинет "Энфилд", а также крайний защитник в связи с уходом Альберто Морено и вероятной продажей Натаниэля Клайна.



Как сообщает Goal, также Клопп хотел бы добавить своей команде универсального игрока атаки. Юрген надеется найти молодого и быстрого футболиста, которого он сможет использовать как джокера. В качестве одной из возможных целей "Ливерпуля" на эту роль пресса ранее называла Николя Пепе из "Лилля".