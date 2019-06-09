Роуз допускает, что "Тоттенхэм" от него избавится

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз допускает, что клуб избавится от него этим летом.

В этом сезоне Роуз не имел твердого места в основе "шпор", отметившись 20 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиг.



В прессе регулярно появлялись слухи, что "Тоттенхэм" уже ищет нового левого защитника, а Данни может продать в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Эвертон".



Сам Роуз допускает такой сценарий — но вовсе не из-за своей неубедительной игры, а из-за своего возраста, ведь в июле англичанину исполнится 29.



"Если я буду в "Тоттенхэме" в следующем сезоне, то замечательно, если нет — замечательно".



"Это не секрет, что медиа связывают меня с уходом из клуба. Кроме того, политика клуба подразумевает, что они избавляются игроков по достижении ими определенного возраста", — сообщил Роуз Sky Sports.