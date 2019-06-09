Три клуба Бундеслиги обратились к "Ливерпулю" насчет Груича

Марко Груич "Ливерпуль" получил запросы от трех клубов Бундеслиги относительно полузащитника Марко Груича.

Сезон 2018/19 Груич провел на правах аренды в "Герте", где проявил себя с лучшей стороны. По информации Goal, клуб из Берлина уже обратился к "Ливерпулю" насчет продления арендного соглашения на следующую кампанию.

Однако для "красных" может быть заманчивее вариант с прямой продажей 23-летнего серба. Интерес к Груичу также проявили "Айнтрахт" и "Вердер", поэтому на "Энфилде" находятся в ожидании предложений о покупке.

Ожидается, что "Ливерпуль" потребует у потенциальных покупателей более 25 миллионов фунтов за Груича, который после своего трансфера из "Црвены Звезды" в 2016 году сыграл только 14 матчей за первую команду "красных".

Сообщается, что свой запрос насчет Груича также сделал один неназванный клуб Премьер-Лиги. Еще в борьбу за Марко может вступить "Атлетико", если будет вынужден отпустить Родри в "Манчестер Сити".


Метки Герта, Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 21:00

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  1. firmino9 09.06.2019 21:04 # firmino9
    Удивляюсь как Клоппу удаётся за дорого продавать неликвид.
    Уилсон 21 млн, Груич 25 млн . При том что эти не играли у нас

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