Три клуба Бундеслиги обратились к "Ливерпулю" насчет Груича
"Ливерпуль" получил запросы от трех клубов Бундеслиги относительно полузащитника Марко Груича.
Сезон 2018/19 Груич провел на правах аренды в "Герте", где проявил себя с лучшей стороны. По информации Goal, клуб из Берлина уже обратился к "Ливерпулю" насчет продления арендного соглашения на следующую кампанию.
Однако для "красных" может быть заманчивее вариант с прямой продажей 23-летнего серба. Интерес к Груичу также проявили "Айнтрахт" и "Вердер", поэтому на "Энфилде" находятся в ожидании предложений о покупке.
Ожидается, что "Ливерпуль" потребует у потенциальных покупателей более 25 миллионов фунтов за Груича, который после своего трансфера из "Црвены Звезды" в 2016 году сыграл только 14 матчей за первую команду "красных".
Сообщается, что свой запрос насчет Груича также сделал один неназванный клуб Премьер-Лиги. Еще в борьбу за Марко может вступить "Атлетико", если будет вынужден отпустить Родри в "Манчестер Сити".
09.06.2019 21:00
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Удивляюсь как Клоппу удаётся за дорого продавать неликвид.
Уилсон 21 млн, Груич 25 млн . При том что эти не играли у нас
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