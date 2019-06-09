Сборная Англии взяла бронзу в плей-офф Лиги Наций

Джордан Пикфорд Реализовав пенальти и совершив сейв в серии 11-метровых, голкипер Джордан Пикфорд привел сборную Англии к победе над Швейцарией и третьему месту в плей-офф Лиги Наций.

Относительно поражения 3:1 от сборной Голландии в стартовом составе "трех львов" произошло семь изменений. Уцелели лишь Джордан Пикфорд, Харри Магуайр, Фабиан Дельф и Рахим Стерлинг, правда, последний лишился капитанской повязки, которая вернулась к Харри Кейну.

Кейн едва отметил свое возвращение уже на второй минуте, но его удар приняла на себя перекладина.

Обе команды были неторопливы, и следующего опасного момента пришлось ждать до 14-й минуты, когда Кейн вывел Стерлинга на удар внутри штрафной, но Рахим легонько направил мяч прямо в голкипера.

Вскоре Стерлинг отметился еще одним промахом, не попав по мячу после прострела Трента Александер-Арнольда. В остальном игра была по-настоящему товарищеской.

В начале второго тайма каркас ворот вновь пришел на выручку швейцарцам. Фабиан Шер неудачно прервал прострел Данни Роуза, однако Янн Зоммер перевел мяч в штангу.

На этот момент сборная Швейцарии ответили дальним ударом Гранита Джаки — Джордан Пикфорд не позволил отличиться полузащитнику "Арсенала".

В целом англичане смотрелись предпочтительнее, больше владея мячом и играя острее, поэтому их гол на 84-й минуте не стал. Это появившийся на замену Каллум Уилсон сыграл на добивании после попадания Деле Алли головой в перекладину. Однако рефери обратился к помощникам в видеостудии и взятие ворот не засчитал.

Активизировавшись в концовке, англичане, как и в матче с Голландией, не смогли предотвратить экстра-таймы.

В эти дополнительные 30 минут подопечные Саутгейта имели несколько неплохих моментов, однако крестовина, защитники и особенно голкипер позволили Швейцарии выстоять до серии пенальти.

В серии 11-метровых англичане использовали все свои попытки, в том числе в исполнении Пикфорда. А вот швейцарцы один раз ошиблись — Пикфорд потащил удар Йосипа Дрмича, чем и обеспечил своей команде победу.

За 240 минут игрового времени в плей-офф Лиги Наций сборная Англии забила только один гол, да и тот — с пенальти. Это недостаточно хорошо, поэтому третье место — не такой уж и плохой результат.

Сборная Швейцарии — сборная Англии — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа Англии по пенальти — 6:5

Серия пенальти: Магуайр (гол) — Цубер (гол), Баркли (гол) — Джака (гол), Санчо (гол) — Аканджи (гол), Стерлинг (гол) — Мбабу (гол), Пикфорд (гол) — Шер (гол), Дайер (гол) — Дрмич (голкипер).

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес (Дрмич 87), Шакири (Цубер 65), Фернандеш (Закариа 61), Сеферович (Окафор 113).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уолкер 70), Дельф (Баркли 105), Дайер, Алли, Лингард (Санчо 105), Стерлинг, Кейн (Уилсон 75).

Предупреждения: Джака — Роуз, Лингард.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Швейцарии

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 18:55

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  1. alcoholnarco 09.06.2019 19:37 # alcoholnarco
    Как думаете, если Месси условно перейдет в Сити к Пепу, он будет также божить? Или британские дуболомы и нагрузки его убьют нахер?

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  2. rap-woiska 09.06.2019 19:33 # rap-woiska
    Англия бронзовые призеры Лиги Наций ,а хохлы п*дорасы, а ватная русня хyесосы.

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  3. chelsea-69 09.06.2019 19:28 # chelsea-69
    А чё за Инглистан никто не радуется? Типа КАРАЛИ-КАРАЛИ и все такое

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  4. scouser2005 09.06.2019 19:27 # scouser2005
    Удивительно. Моя ставка "Победит Англия" не сыграла. Зато ставка "Обе забьют - нет" сыграла. Я в плюсах. Поздравьте.

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  5. chelsea-69 09.06.2019 19:18 # chelsea-69
    "Реал", договорившийся о трансфере форварда "Челси" Эдена Азара, может представить бельгийца без номера на футболке. По информации Marca, Азар хотел бы взять 10-й номер, но он занят хавбеком Лукой Модричем.

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  6. slash-lfc 09.06.2019 19:11 # slash-lfc
    Седня топим за Ван Дейка.

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  7. cfc000000 09.06.2019 19:04 # cfc000000
    Скоро КЗ станет парламентской страной, войдёт в ЕС, НАТО, а вы дальше сидите на бутылке и сосите xyu друг у друга!

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  8. chebrec 09.06.2019 18:57 # chebrec
    К сборной Англии всегда применительно слово почти

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  9. chelsea-69 09.06.2019 18:56 # chelsea-69
    Как информирует La Gazzetta dello Sport, продолжаются переговоры между туринским "Ювентусом" и лондонским "Челси" относительно судьбы главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Чемпионы Италии готовы простить англичанам арендную плату за форварда Гонсало Игуаина в размере 9 миллионов евро, если клуб Романа Абрамовича отпустит наставника. Напомним, что ранее речь шла всего о 5-6 миллионах евро компенсации

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  10. jayspearingagent 09.06.2019 18:56 # jayspearingagent
    It’s going home !

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