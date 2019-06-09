Сборная Англии взяла бронзу в плей-офф Лиги Наций
Реализовав пенальти и совершив сейв в серии 11-метровых, голкипер Джордан Пикфорд привел сборную Англии к победе над Швейцарией и третьему месту в плей-офф Лиги Наций.
Относительно поражения 3:1 от сборной Голландии в стартовом составе "трех львов" произошло семь изменений. Уцелели лишь Джордан Пикфорд, Харри Магуайр, Фабиан Дельф и Рахим Стерлинг, правда, последний лишился капитанской повязки, которая вернулась к Харри Кейну.
Кейн едва отметил свое возвращение уже на второй минуте, но его удар приняла на себя перекладина.
Обе команды были неторопливы, и следующего опасного момента пришлось ждать до 14-й минуты, когда Кейн вывел Стерлинга на удар внутри штрафной, но Рахим легонько направил мяч прямо в голкипера.
Вскоре Стерлинг отметился еще одним промахом, не попав по мячу после прострела Трента Александер-Арнольда. В остальном игра была по-настоящему товарищеской.
В начале второго тайма каркас ворот вновь пришел на выручку швейцарцам. Фабиан Шер неудачно прервал прострел Данни Роуза, однако Янн Зоммер перевел мяч в штангу.
На этот момент сборная Швейцарии ответили дальним ударом Гранита Джаки — Джордан Пикфорд не позволил отличиться полузащитнику "Арсенала".
В целом англичане смотрелись предпочтительнее, больше владея мячом и играя острее, поэтому их гол на 84-й минуте не стал. Это появившийся на замену Каллум Уилсон сыграл на добивании после попадания Деле Алли головой в перекладину. Однако рефери обратился к помощникам в видеостудии и взятие ворот не засчитал.
Активизировавшись в концовке, англичане, как и в матче с Голландией, не смогли предотвратить экстра-таймы.
В эти дополнительные 30 минут подопечные Саутгейта имели несколько неплохих моментов, однако крестовина, защитники и особенно голкипер позволили Швейцарии выстоять до серии пенальти.
В серии 11-метровых англичане использовали все свои попытки, в том числе в исполнении Пикфорда. А вот швейцарцы один раз ошиблись — Пикфорд потащил удар Йосипа Дрмича, чем и обеспечил своей команде победу.
За 240 минут игрового времени в плей-офф Лиги Наций сборная Англии забила только один гол, да и тот — с пенальти. Это недостаточно хорошо, поэтому третье место — не такой уж и плохой результат.
Сборная Швейцарии — сборная Англии — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа Англии по пенальти — 6:5
Серия пенальти: Магуайр (гол) — Цубер (гол), Баркли (гол) — Джака (гол), Санчо (гол) — Аканджи (гол), Стерлинг (гол) — Мбабу (гол), Пикфорд (гол) — Шер (гол), Дайер (гол) — Дрмич (голкипер).
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес (Дрмич 87), Шакири (Цубер 65), Фернандеш (Закариа 61), Сеферович (Окафор 113).
Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уолкер 70), Дельф (Баркли 105), Дайер, Алли, Лингард (Санчо 105), Стерлинг, Кейн (Уилсон 75).
Предупреждения: Джака — Роуз, Лингард.
09.06.2019 18:55
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Как думаете, если Месси условно перейдет в Сити к Пепу, он будет также божить? Или британские дуболомы и нагрузки его убьют нахер?
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Англия бронзовые призеры Лиги Наций ,а хохлы п*дорасы, а ватная русня хyесосы.
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А чё за Инглистан никто не радуется? Типа КАРАЛИ-КАРАЛИ и все такое
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Удивительно. Моя ставка "Победит Англия" не сыграла. Зато ставка "Обе забьют - нет" сыграла. Я в плюсах. Поздравьте.
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К сборной Англии всегда применительно слово почти
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