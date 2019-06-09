"Ливерпуль" готов продать Уилсона за 21 млн. фунтов

"Ливерпуль" установил цену в 21 миллион фунтов за талантливого полузащитника Харри Уилсона.

Этот сезон Уилсон провел в "Дерби" на правах аренды. Харри принял участие в 49 матчах и забил 18 голов, однако "бараны" не смогли выйти в Премьер-Лигу, потерпев поражение от "Астон Виллы" в финале плей-офф Чемпионшипа.



Не сумев повыситься в классе, "Дерби" лишился шансов сохранить 22-летнего игрока сборной Уэльса. Таким образом, Уилсон вынужден искать клуб на следующий сезон.



Было бы логично предположить, что после такого успешного сезона Уилсон получит свой шанс в "Ливерпуле", однако Daily Mirror утверждает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов отпустить Харри насовсем.



"Ливерпуль" установил относительно невысокую цену за талантливого игрока, чем надеется заинтересовать клубы в том числе из-за пределов Англии. Внимание на Уилсона уже обратили "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг" из Бундеслиги, а также "Валенсия" и "Хетафе" из Ла Лиги.