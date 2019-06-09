МЮ присмотрел Эриксена и Тилеманса на замену Погба

"Манчестер Юнайтед" начал составлять список игроков на замену Полю Погба, хотя по-прежнему не собирается продавать французского полузащитника.

По информации Evening Standard, исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд готов блокировать любые предложения насчет рекордного приобретения своего клуба.



Вудворд не испытывает давления в этой ситуации, потому что у Погба остается еще два года по контракту плюс опция продления на 12 месяцев.



Вместе с тем сам Поль открыт к уходу с "Олд Траффорд" и прямо говорит о желании поработать с Зинедином Зиданом в "Реале". Если 26-летний француз будет чувствовать себя несчастным и начнет отравлять атмосферу в команде, "Юнайтед" хочет быть к этому готовым.



В данный момент "дьяволы" держат на карандаше двоих игроков, в которых они видят перспективную замену для Погба. Речь идет о Кристиане Эриксене из "Тоттенхэма" и Юри Тилемансе из "Монако".



Контракт Эриксена истекает уже через 12 месяцев, поэтому "шпоры" не могут полностью исключать продажу своей звезды. Есть своя цена и у Тилеманса, который ярко себя проявил за полсезона аренды в "Лестере".



Также издание добавляет, что "Юнайтед" попросит за Погба около 130 миллионов фунтов, если уход Поля будет неизбежен.