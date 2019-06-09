"Пэлас" отказался продать Ван-Биссаку в МЮ за 40 млн. фунтов

"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке правого защитника Аарона Ван-Биссаки, потребовав увеличить сумму в полтора раза.

Сегодня утром стало известно, что "красные дьяволы" предприняли попытку заполучить Ван-Биссаку — свою цель номер один по укреплению правого фланга обороны. Издание Sky Sports назвало сделанное МЮ предложение как "внушительное".



Сейчас The Telegraph удалось выяснить, предложение "Юнайтед" по 21-летнему англичанину составило 40 миллионов фунтов, однако "орлы" ответили отказом.



"Пэлас" совершенно не желает терять свою восходящую звезду, а вдобавок у Аарона есть рассчитанный до 2022 года контракт.



Таким образом, только сумма около 60 млн. фунтов заставит клуб с "Селехрст Парк" задуматься о продаже Ван-Биссаки.



Столь же жесткую позицию "Пэлас" занял и в отношении Уилфрида Захи. И хотя в прошлом месяце игрок сборной Кот-д'Ивуара открыло заявил о своем желании уйти на повышение, "орлы" отпустят его только за 80 млн. фунтов.