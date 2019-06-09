"Пэлас" отказался продать Ван-Биссаку в МЮ за 40 млн. фунтов

Аарон Ван-Биссака "Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке правого защитника Аарона Ван-Биссаки, потребовав увеличить сумму в полтора раза.

Сегодня утром стало известно, что "красные дьяволы" предприняли попытку заполучить Ван-Биссаку — свою цель номер один по укреплению правого фланга обороны. Издание Sky Sports назвало сделанное МЮ предложение как "внушительное".

Сейчас The Telegraph удалось выяснить, предложение "Юнайтед" по 21-летнему англичанину составило 40 миллионов фунтов, однако "орлы" ответили отказом.

"Пэлас" совершенно не желает терять свою восходящую звезду, а вдобавок у Аарона есть рассчитанный до 2022 года контракт.

Таким образом, только сумма около 60 млн. фунтов заставит клуб с "Селехрст Парк" задуматься о продаже Ван-Биссаки.

Столь же жесткую позицию "Пэлас" занял и в отношении Уилфрида Захи. И хотя в прошлом месяце игрок сборной Кот-д'Ивуара открыло заявил о своем желании уйти на повышение, "орлы" отпустят его только за 80 млн. фунтов.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 16:00

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  1. hammersmith 09.06.2019 16:27 # hammersmith
    красавы. пацан-то явно в ЛФК хочет, но понимает, что там и так топарь дикий играет на его позиции.

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  2. blackbirdofk 09.06.2019 16:05 # blackbirdofk
    Ван Биссака лучший английский ПЗ, а то и всей лиги. С мюшков можно вытянуть и все 60, а то и 80-90.

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