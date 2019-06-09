"Вест Хэм" готов заплатить 60 млн. фунтов за двух звезд "Сельты"

"Вест Хэм" ведет переговоры о приобретении звезд "Сельты" Станислава Лоботки и Макси Гомеса.

"Молотобойцы" переключились на полузащитника Лоботку после двух отклоненных предложений о покупке Андре Гомеша из "Барселоны".



Как сообщает The Guardian, "Вест Хэм" дал понять коллегам из Виго о своей готовности заплатить 30 миллионов фунтов за 24-летнего словака, которого по стилю игры сравнивают с Лукой Модричем из "Реала".



"Сельта" пока не дала ответа, однако в Лондоне оптимистично оценивают свои шансы заполучить Станислава.



Также "Вест Хэм" хочет купить Гомеса, который позволил бы главному тренеру лондонцев Мануэлю Пеллегрини восполнить потерю Энди Кэрролла и Лукаса Переса.



Контракт 22-летнего уругвайца предусматривает отступные в 43.5 млн. фунтов, но "Вест Хэм" надеется уговорить "Сельту" на те же 30 млн. фунтов компенсации, как и в случае с Лоботкой.