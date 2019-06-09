Руни: "Месси, Роналду и Бэйл не решили бы проблем МЮ"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что даже игроки вроде Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Серхио Рамоса не решат всех проблем "красных дьяволов".

Этим летом "Юнайтед" развернул бурную деятельность на трансферном рынке, но пока договорился лишь о приобретении вингера Даниэля Джеймса из "Суонси" за 18 миллионов фунтов.



По мнению Руни, "дьяволам" и не нужны излишне дорогостоящие приобретения. Уэйн хочет видеть в "Юнайтед" новичков, вокруг которых главный тренер Оле Гуннар Сульшер сможет строить команду на годы вперед.



"В первую очередь Оле должен укомплектовать состав, и я не думаю, что приглашение одного-двух игроков за 100 миллионов фунтов поможет игрокам, которые там уже есть".



"Будет лучше купить пять-шесть перспективных игроков по 30-40 миллионов фунтов и строить команду вокруг них".



"Вы можете пригласить игроков вроде Роналду, Месси, Рамоса или Бэйла, но это будет стоить вам 350 миллионов фунтов, и эти игроки смогут дать вам только два года. Это будут выброшенные деньги".



"Клубу нужно произвести перестройку, опираясь на молодых игроков, но эти игроки должны быть достаточно хороши. Думаю, болельщики сами понимают, что "Юнайтед" не будет сражаться за победу в Премьер-Лиге в следующем сезоне".



"Дайте Оле эти два-три года, чтобы он построил команду, которая будет претендовать на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", — сообщил Руни BBC.