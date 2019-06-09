Анонс матча Швейцария — Англия

Сборная Англии не сумела выйти в финал Лиги Наций, но может скрасить это разочарование, если в матче за третье место обыграет Швейцарию.

Английская сборная заставила воспринимать себя иначе, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира в России прошлым летом. Затем подопечные Саутгейта только укрепили свою репутацию, выйдя из сложнейшей группы в Лиге Наций.



Казалось, что трофей Лиги Наций может стать первым большим достижением молодой и перспективной команды, однако англичане спасовали перед голландцами, потерпев поражение 3:1 по итогам 120 минут.



То поражение было отмечено грубейшими индивидуальными ошибками, поэтому теперь от Саутгейта ожидают решений — или кадровых, или тактических. Гарет и его игроки должны попытаться сгладить впечатление о себе перед уходом на летние каникулы.



- Это будет 26-я встреча сборных Англии и Швейцарии. В предыдущих родоначальники футбола одержали 17 побед и потерпели только три поражения.



- Швейцария обыграла англичан только раз в 22 последних попытках — 2:1 в отборочном матче к ЧМ-1982.



- Швейцария проиграла пять из 10 последних матчей, хотя до этого уступила лишь раз в 25.



- Против сборной Голландии средний возраст стартового состава англичан составлял 24 года и 156 дней. Это 10-й раз в 23 последних матчах, когда средний возраст "трех львов" не превышал 25 лет, хотя в 606 предыдущих матчах это случилось лишь 10 раз.



- Швейцария лишь дважды сохранила свои ворота на замке в 13 последних матчах, хотя в 14 предыдущих уходила с поля без пропущенных мячей 11 раз.



В стартовом составе англичан на матч против голландцев не нашлось места игрокам, принимавшим участие в финале Лиги Чемпионов. На сей раз Саутгейт может их задействовать.



Лига Наций. Матч за третье место

Сборная Швейцарии — сборная Англии

Гимарайнш. Стадион "Афонсу Энрикиш". 16:00 Онлайн-трансляция