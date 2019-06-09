Анонс матча Швейцария — Англия
Сборная Англии не сумела выйти в финал Лиги Наций, но может скрасить это разочарование, если в матче за третье место обыграет Швейцарию.
Английская сборная заставила воспринимать себя иначе, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира в России прошлым летом. Затем подопечные Саутгейта только укрепили свою репутацию, выйдя из сложнейшей группы в Лиге Наций.
Казалось, что трофей Лиги Наций может стать первым большим достижением молодой и перспективной команды, однако англичане спасовали перед голландцами, потерпев поражение 3:1 по итогам 120 минут.
То поражение было отмечено грубейшими индивидуальными ошибками, поэтому теперь от Саутгейта ожидают решений — или кадровых, или тактических. Гарет и его игроки должны попытаться сгладить впечатление о себе перед уходом на летние каникулы.
- Это будет 26-я встреча сборных Англии и Швейцарии. В предыдущих родоначальники футбола одержали 17 побед и потерпели только три поражения.
- Швейцария обыграла англичан только раз в 22 последних попытках — 2:1 в отборочном матче к ЧМ-1982.
- Швейцария проиграла пять из 10 последних матчей, хотя до этого уступила лишь раз в 25.
- Против сборной Голландии средний возраст стартового состава англичан составлял 24 года и 156 дней. Это 10-й раз в 23 последних матчах, когда средний возраст "трех львов" не превышал 25 лет, хотя в 606 предыдущих матчах это случилось лишь 10 раз.
- Швейцария лишь дважды сохранила свои ворота на замке в 13 последних матчах, хотя в 14 предыдущих уходила с поля без пропущенных мячей 11 раз.
В стартовом составе англичан на матч против голландцев не нашлось места игрокам, принимавшим участие в финале Лиги Чемпионов. На сей раз Саутгейт может их задействовать.
Лига Наций. Матч за третье место
Сборная Швейцарии — сборная Англии
Гимарайнш. Стадион "Афонсу Энрикиш". 16:00 Онлайн-трансляция
09.06.2019 13:15
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Последние комментарии:
Почему болельщики Ло Чельсо всё не могут перетать считать эти свои трофеи? Неужели всем интересна ваша математика? Алё успокойтесь. Скаузеры дружно весело отдыхают летом, а не ваши рейтинги читают
(ответить)
Так выглядит еблич уебана после того, как кукарекнул про количество чашек за 20 лет, где в основном куета всякая (КАЛ, Кубок Карабао и прочих ярмарок).
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/28/8e/c5/56/rue33959ad24b.jpg
(ответить)
Шакири хэ-трик!
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https://mobile.twitter.com/not_motd/status/1137643002795569152
Ахаха
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Можно смело грузить на ТБ 2,5.
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Англия ло чельсо.
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Главные трофеи начиная с 2000 года:
Челси: 17
МЮ: 16
Ман Сити: 10
Арсенал: 8
Ливерпуль: 8
Тоттенхэм: 1
Самый успешный английский клуб в 21-м веке, и ничего ты с этим не поделаешь.
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Опать гуляка и каменяка привезут 2 гола.
Топовые лузеры, как и сити с лысым шарлатаном!.
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ну тут победа шакири 100 проц
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Одно я знаю точно, чекайте: в этой ветке отпишется черножопый Щельзойд,а колбасный даунёнок будет на подсосовке. Можете не скринить,это и так понятно.
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