Анонс матча Швейцария — Англия

Джордан Пикфорд и Джон Стоунс Сборная Англии не сумела выйти в финал Лиги Наций, но может скрасить это разочарование, если в матче за третье место обыграет Швейцарию.

Английская сборная заставила воспринимать себя иначе, добравшись до полуфинала Чемпионата Мира в России прошлым летом. Затем подопечные Саутгейта только укрепили свою репутацию, выйдя из сложнейшей группы в Лиге Наций.

Казалось, что трофей Лиги Наций может стать первым большим достижением молодой и перспективной команды, однако англичане спасовали перед голландцами, потерпев поражение 3:1 по итогам 120 минут.

То поражение было отмечено грубейшими индивидуальными ошибками, поэтому теперь от Саутгейта ожидают решений — или кадровых, или тактических. Гарет и его игроки должны попытаться сгладить впечатление о себе перед уходом на летние каникулы.

- Это будет 26-я встреча сборных Англии и Швейцарии. В предыдущих родоначальники футбола одержали 17 побед и потерпели только три поражения.

- Швейцария обыграла англичан только раз в 22 последних попытках — 2:1 в отборочном матче к ЧМ-1982.

- Швейцария проиграла пять из 10 последних матчей, хотя до этого уступила лишь раз в 25.

- Против сборной Голландии средний возраст стартового состава англичан составлял 24 года и 156 дней. Это 10-й раз в 23 последних матчах, когда средний возраст "трех львов" не превышал 25 лет, хотя в 606 предыдущих матчах это случилось лишь 10 раз.

- Швейцария лишь дважды сохранила свои ворота на замке в 13 последних матчах, хотя в 14 предыдущих уходила с поля без пропущенных мячей 11 раз.

В стартовом составе англичан на матч против голландцев не нашлось места игрокам, принимавшим участие в финале Лиги Чемпионов. На сей раз Саутгейт может их задействовать.

Лига Наций. Матч за третье место
Сборная Швейцарии — сборная Англии
Гимарайнш. Стадион "Афонсу Энрикиш". 16:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Швейцарии

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 13:15

Количество просмотров Просмотров: 708

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 09.06.2019 14:41 # zloy-vasya
    Почему болельщики Ло Чельсо всё не могут перетать считать эти свои трофеи? Неужели всем интересна ваша математика? Алё успокойтесь. Скаузеры дружно весело отдыхают летом, а не ваши рейтинги читают

    (ответить)

  2. bushwacka 09.06.2019 14:38 # bushwacka
    Так выглядит еблич уебана после того, как кукарекнул про количество чашек за 20 лет, где в основном куета всякая (КАЛ, Кубок Карабао и прочих ярмарок).

    https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/28/8e/c5/56/rue33959ad24b.jpg

    (ответить)

  3. liverpool1892est 09.06.2019 13:53 # liverpool1892est
    Шакири хэ-трик!

    (ответить)

  4. mata05 09.06.2019 13:52 # mata05
    https://mobile.twitter.com/not_motd/status/1137643002795569152

    Ахаха

    (ответить)

  5. brown-ale 09.06.2019 13:35 # brown-ale
    Можно смело грузить на ТБ 2,5.

    (ответить)

  6. slash-lfc 09.06.2019 13:34 # slash-lfc
    Англия ло чельсо.

    (ответить)

  7. blackbirdofk 09.06.2019 13:32 # blackbirdofk
    Главные трофеи начиная с 2000 года:
    Челси: 17
    МЮ: 16
    Ман Сити: 10
    Арсенал: 8
    Ливерпуль: 8
    Тоттенхэм: 1

    Самый успешный английский клуб в 21-м веке, и ничего ты с этим не поделаешь.

    (ответить)

  8. iskander8sg 09.06.2019 13:31 # iskander8sg
    Опать гуляка и каменяка привезут 2 гола.
    Топовые лузеры, как и сити с лысым шарлатаном!.

    (ответить)

  9. hammersmith 09.06.2019 13:19 # hammersmith
    ну тут победа шакири 100 проц

    (ответить)

  10. blackbirdofk 09.06.2019 13:18 # blackbirdofk
    Одно я знаю точно, чекайте: в этой ветке отпишется черножопый Щельзойд,а колбасный даунёнок будет на подсосовке. Можете не скринить,это и так понятно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: