Саутгейт не променяет сборную Англии на "Челси"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не оставит свою нынешнюю работу ради вакансии в "Челси".

Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который выразил желание уйти в "Ювентус".



В связи с этим в прессе заговорили об интересе "Челси" к Саутгейту, чью кандидатуру в декабре рассматривал "Манчестер Юнайтед", увольняя Жозе Моуриньо. Однако Гарет не собирается менять место работы.



"Я предан сборной Англии, вот и все. Мне не нужно оставлять дверь открытой или сохранять интригу, чтобы подстраховать себя. Я не покину сборную Англии ни при каких обстоятельствах и не возьмусь ни за какую другую работу", — цитирует Саутгейта The Telegraph.



То же самом Гарет думает и насчет своего ассистента Стива Холланда, которого также сватают в "Челси" и который уже работал структуре лондонского клуба.



"Со своим опытом и своими знаниями, он имеет огромную важность для меня. Уверен, в определенный момент в будущем он захочет стать главным тренером и откликнется на поступивший ему вызов".



"Я не думаю, что это произойдет сейчас, потому что он предан работе, которую мы делаем, и он предвкушает следующее лето. Но у меня нет сомнений, что у него есть амбиции насчет работы главным тренером", — добавил Саутгейт.