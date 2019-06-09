Саутгейт не променяет сборную Англии на "Челси"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не оставит свою нынешнюю работу ради вакансии в "Челси".
Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который выразил желание уйти в "Ювентус".
В связи с этим в прессе заговорили об интересе "Челси" к Саутгейту, чью кандидатуру в декабре рассматривал "Манчестер Юнайтед", увольняя Жозе Моуриньо. Однако Гарет не собирается менять место работы.
"Я предан сборной Англии, вот и все. Мне не нужно оставлять дверь открытой или сохранять интригу, чтобы подстраховать себя. Я не покину сборную Англии ни при каких обстоятельствах и не возьмусь ни за какую другую работу", — цитирует Саутгейта The Telegraph.
То же самом Гарет думает и насчет своего ассистента Стива Холланда, которого также сватают в "Челси" и который уже работал структуре лондонского клуба.
"Со своим опытом и своими знаниями, он имеет огромную важность для меня. Уверен, в определенный момент в будущем он захочет стать главным тренером и откликнется на поступивший ему вызов".
"Я не думаю, что это произойдет сейчас, потому что он предан работе, которую мы делаем, и он предвкушает следующее лето. Но у меня нет сомнений, что у него есть амбиции насчет работы главным тренером", — добавил Саутгейт.
09.06.2019 13:00
Просмотров: 574
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все абсолютно все не уважают ло чельсо.
(ответить)
Идиот Марадона без дела сидит,быстрее его забирайте пока какой нибудь Шинник или Чертаново его не перехватил!!
(ответить)
Какой дибил пойдет Челси...ну если только Слуцкий
(ответить)
Чииивоооооо???!!!
(ответить)
Так твой помощник Холанд по круче тебя Саунгайт если что! Холанда пилите тогда
(ответить)
Мне кажется, никто из топ-6, да и прочие ньюкаслы не пригласят этого середняка даже ассистентом тренера.
(ответить)
пост главного тренера сборной Англии, какой там Щальси, не смешите, конечно, нет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий