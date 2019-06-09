Саутгейт не променяет сборную Англии на "Челси"

Гарет Саутгейт и Стив Холланд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не оставит свою нынешнюю работу ради вакансии в "Челси".

Как известно, в данный момент "синие" находятся на пороге расставания с Маурицио Сарри, который выразил желание уйти в "Ювентус".

В связи с этим в прессе заговорили об интересе "Челси" к Саутгейту, чью кандидатуру в декабре рассматривал "Манчестер Юнайтед", увольняя Жозе Моуриньо. Однако Гарет не собирается менять место работы.

"Я предан сборной Англии, вот и все. Мне не нужно оставлять дверь открытой или сохранять интригу, чтобы подстраховать себя. Я не покину сборную Англии ни при каких обстоятельствах и не возьмусь ни за какую другую работу", — цитирует Саутгейта The Telegraph.

То же самом Гарет думает и насчет своего ассистента Стива Холланда, которого также сватают в "Челси" и который уже работал структуре лондонского клуба.

"Со своим опытом и своими знаниями, он имеет огромную важность для меня. Уверен, в определенный момент в будущем он захочет стать главным тренером и откликнется на поступивший ему вызов".

"Я не думаю, что это произойдет сейчас, потому что он предан работе, которую мы делаем, и он предвкушает следующее лето. Но у меня нет сомнений, что у него есть амбиции насчет работы главным тренером", — добавил Саутгейт.


Метки Саутгейт, сборная Англии, Холланд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 574

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  1. slash-lfc 09.06.2019 14:23 # slash-lfc
    Все абсолютно все не уважают ло чельсо.

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  2. liverpool1892est 09.06.2019 13:48 # liverpool1892est
    Идиот Марадона без дела сидит,быстрее его забирайте пока какой нибудь Шинник или Чертаново его не перехватил!!

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  3. liverpool1892est 09.06.2019 13:46 # liverpool1892est
    Какой дибил пойдет Челси...ну если только Слуцкий

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  4. chebrec 09.06.2019 13:34 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  5. chelsiukpro 09.06.2019 13:09 # chelsiukpro
    Так твой помощник Холанд по круче тебя Саунгайт если что! Холанда пилите тогда

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  6. lampard78 09.06.2019 13:02 # lampard78
    Мне кажется, никто из топ-6, да и прочие ньюкаслы не пригласят этого середняка даже ассистентом тренера.

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  7. mancunia-planet 09.06.2019 13:01 # mancunia-planet
    пост главного тренера сборной Англии, какой там Щальси, не смешите, конечно, нет

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