Жоржиньо не знает будущее Сарри

Жоржиньо и Маурицио Сарри Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что не уверен в будущем главного тренера Маурицио Сарри.

Согласно слухам, уже на предстоящей неделе Сарри покинет "Челси", чтобы возглавить "Ювентус". Но Жоржиньо, будучи самым приближенным к тренеру игроком в команде, не знает истинных намерений Маурицио.

"Я не знаю. Время покажет, что он выберет. Если честно, не имею представления, как он поступит. Прямо сейчас я сосредоточен на сборной Италии", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.


Метки Жоржиньо, Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 12:00

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  1. lampard78 09.06.2019 12:25 # lampard78
    Заипали уже с этой Санта-Барбарой. Пилите уже скорее нового тренера, время то идёт.
    Бтв, надеюсь, это будет не Аллегри.

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  2. chebrec 09.06.2019 12:15 # chebrec
    Сарри его прогоняет

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  3. liverpool1892est 09.06.2019 12:08 # liverpool1892est
    Жоржета как верная шлюшка за своим господином покорно отправится...

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  4. ivan-4milan 09.06.2019 12:04 # ivan-4milan
    Челси!

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