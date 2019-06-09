Жоржиньо не знает будущее Сарри

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что не уверен в будущем главного тренера Маурицио Сарри.

Согласно слухам, уже на предстоящей неделе Сарри покинет "Челси", чтобы возглавить "Ювентус". Но Жоржиньо, будучи самым приближенным к тренеру игроком в команде, не знает истинных намерений Маурицио.



"Я не знаю. Время покажет, что он выберет. Если честно, не имею представления, как он поступит. Прямо сейчас я сосредоточен на сборной Италии", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.