Жоржиньо не знает будущее Сарри
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что не уверен в будущем главного тренера Маурицио Сарри.
Согласно слухам, уже на предстоящей неделе Сарри покинет "Челси", чтобы возглавить "Ювентус". Но Жоржиньо, будучи самым приближенным к тренеру игроком в команде, не знает истинных намерений Маурицио.
"Я не знаю. Время покажет, что он выберет. Если честно, не имею представления, как он поступит. Прямо сейчас я сосредоточен на сборной Италии", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.
09.06.2019 12:00
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Последние комментарии:
Заипали уже с этой Санта-Барбарой. Пилите уже скорее нового тренера, время то идёт.
Бтв, надеюсь, это будет не Аллегри.
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Сарри его прогоняет
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Жоржета как верная шлюшка за своим господином покорно отправится...
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Челси!
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