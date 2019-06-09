"Тоттенхэм" готовит предложение по Натану Аке

"Тоттенхэм" собирается предложить 40 миллионов фунтов за защитника "Борнмута" Натана Аке.

Из-за возраста Яна Вертонгена, которому уже 32, и вероятного ухода этим летом Тоби Алдервейрелда "шпоры" вынуждены задумываться о приглашении еще одного центрального защитника.



По информации The Sun, внимание "Тоттенхэма" привлек Аке, который в свое время был выкуплен "вишенками" у "Челси" за 20 млн. фунтов.



По слухам, "Челси" не отказался бы вернуть Аке, однако трансферный запрет, под которым находятся "синие", все усложняет.



Также интерес к 24-летнему голландцу проявляет "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Натана.