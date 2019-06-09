"Тоттенхэм" готовит предложение по Натану Аке

Натан Аке "Тоттенхэм" собирается предложить 40 миллионов фунтов за защитника "Борнмута" Натана Аке.

Из-за возраста Яна Вертонгена, которому уже 32, и вероятного ухода этим летом Тоби Алдервейрелда "шпоры" вынуждены задумываться о приглашении еще одного центрального защитника.

По информации The Sun, внимание "Тоттенхэма" привлек Аке, который в свое время был выкуплен "вишенками" у "Челси" за 20 млн. фунтов.

По слухам, "Челси" не отказался бы вернуть Аке, однако трансферный запрет, под которым находятся "синие", все усложняет.

Также интерес к 24-летнему голландцу проявляет "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Натана.


Метки Аке, Борнмут, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 11:00

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  1. liverpool1892est 09.06.2019 12:10 # liverpool1892est
    Какие Челси недоумки таких игроков просирают...карма bn[ всетаки настигла

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  2. ivan-4milan 09.06.2019 12:08 # ivan-4milan
    Кто его из Челси продал ,тот балбес, по круче Ван Дейко будет!

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  3. makeewadim 09.06.2019 12:00 # makeewadim
    вейналдум с дредами

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  4. chelsiukpro 09.06.2019 11:22 # chelsiukpro
    Видать на рынке нету супертопов что соберают всяких середняков!

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  5. zloy-vasya 09.06.2019 11:16 # zloy-vasya
    Кто бы мог подумать, что Тоттенхем лидирует в борьбе за игрока перед МЮ

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