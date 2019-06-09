"Тоттенхэм" готовит предложение по Натану Аке
"Тоттенхэм" собирается предложить 40 миллионов фунтов за защитника "Борнмута" Натана Аке.
Из-за возраста Яна Вертонгена, которому уже 32, и вероятного ухода этим летом Тоби Алдервейрелда "шпоры" вынуждены задумываться о приглашении еще одного центрального защитника.
По информации The Sun, внимание "Тоттенхэма" привлек Аке, который в свое время был выкуплен "вишенками" у "Челси" за 20 млн. фунтов.
По слухам, "Челси" не отказался бы вернуть Аке, однако трансферный запрет, под которым находятся "синие", все усложняет.
Также интерес к 24-летнему голландцу проявляет "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент "Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Натана.
09.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Какие Челси недоумки таких игроков просирают...карма bn[ всетаки настигла
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Кто его из Челси продал ,тот балбес, по круче Ван Дейко будет!
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вейналдум с дредами
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Видать на рынке нету супертопов что соберают всяких середняков!
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Кто бы мог подумать, что Тоттенхем лидирует в борьбе за игрока перед МЮ
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