Моуриньо открыт к работе с "Ньюкаслом"

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо готов обсудить свое назначение главным тренером "Ньюкасла", если шейх Халид закроет сделку по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Шейх Халид уже согласовал покупку "сорок" у Майкла Эшли за 350 миллионов фунтов, и в данный момент сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.

Несмотря на ожидаемый приход богатого и влиятельного владельца, будущее нынешнего наставника "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса остается под большим вопросом.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", открыт к приглашению более титулованного тренера в лице Моуриньо.

Также изданию удалось выяснить, что в работе с "Ньюкаслом" заинтересован и сам Моуриньо, который находится в поисках нового вызова после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре.

Полная поддержка руководства и неограниченный трансферный бюджет — это те вещи, которыми клуб с "Сент-Джеймс Парк" может соблазнить Жозе, который всегда испытывал слабость к "Ньюкаслу", работая с легендой "сорок" Бобби Робсоном в "Спортинге", "Порту" и "Барселоне".

Добавим, что в семи выездах к "Ньюкаслу" в рамках Премьер-Лиги с "Челси" и "Юнайтед" Моуриньо ни разу не побеждал.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, шейх Халид

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. geordie 09.06.2019 10:55 # geordie
    Халид не двоюродный брат Мансура вроде как давно это выяснили а здесь до сих пор это пишут, более того его дед был сводным братом деда Мансура и убил его.

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  2. fanstevengerrard 09.06.2019 10:48 # fanstevengerrard
    Было бы интересно посмотреть, как раз и никого давления на него, и вдруг если клуб продадут все же.

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  3. januzaj00 09.06.2019 10:11 # januzaj00
    Будет интересно

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  4. chebrec 09.06.2019 10:10 # chebrec
    Ахахахахахахаха это топ новость!!!

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  5. lampard78 09.06.2019 10:00 # lampard78
    О, гогого топ-7.

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  6. ivan-4milan 09.06.2019 09:50 # ivan-4milan
    ПОГБА,ЛУКАКУ,САНЧЕС,ЧЕХ,ТЕРРИ,МАТИЧ,БАЛОТЕЛЛИ!

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  7. ezh28 09.06.2019 09:44 # ezh28
    Моча без денег никуда не пойдет

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  8. ganinilyha 09.06.2019 09:24 # ganinilyha
    Да бля возвращайся к нам

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  9. fc-oil 09.06.2019 09:21 # fc-oil
    Накупит Фелини с Барклеями и будет громить топов.

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  10. chr1s8rown 09.06.2019 09:12 # chr1s8rown
    Муриньо и шарлатан из одной глины

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  11. slash-lfc 09.06.2019 09:05 # slash-lfc
    Вообще топово было бы. В Ньюкасле восстановится, потом придёт в ЛФК.

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  12. pistolero-lfc 09.06.2019 09:02 # pistolero-lfc
    ты недостоин Ньюкасл, мразь

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