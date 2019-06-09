Моуриньо открыт к работе с "Ньюкаслом"

Жозе Моуриньо готов обсудить свое назначение главным тренером "Ньюкасла", если шейх Халид закроет сделку по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Шейх Халид уже согласовал покупку "сорок" у Майкла Эшли за 350 миллионов фунтов, и в данный момент сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Несмотря на ожидаемый приход богатого и влиятельного владельца, будущее нынешнего наставника "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса остается под большим вопросом.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", открыт к приглашению более титулованного тренера в лице Моуриньо.



Также изданию удалось выяснить, что в работе с "Ньюкаслом" заинтересован и сам Моуриньо, который находится в поисках нового вызова после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре.



Полная поддержка руководства и неограниченный трансферный бюджет — это те вещи, которыми клуб с "Сент-Джеймс Парк" может соблазнить Жозе, который всегда испытывал слабость к "Ньюкаслу", работая с легендой "сорок" Бобби Робсоном в "Спортинге", "Порту" и "Барселоне".



Добавим, что в семи выездах к "Ньюкаслу" в рамках Премьер-Лиги с "Челси" и "Юнайтед" Моуриньо ни разу не побеждал.