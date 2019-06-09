Моуриньо открыт к работе с "Ньюкаслом"
Жозе Моуриньо готов обсудить свое назначение главным тренером "Ньюкасла", если шейх Халид закроет сделку по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк".
Шейх Халид уже согласовал покупку "сорок" у Майкла Эшли за 350 миллионов фунтов, и в данный момент сделка находится на одобрении у Премьер-Лиги.
Несмотря на ожидаемый приход богатого и влиятельного владельца, будущее нынешнего наставника "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса остается под большим вопросом.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, двоюродный брат шейха Мансура, владеющего "Манчестер Сити", открыт к приглашению более титулованного тренера в лице Моуриньо.
Также изданию удалось выяснить, что в работе с "Ньюкаслом" заинтересован и сам Моуриньо, который находится в поисках нового вызова после своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре.
Полная поддержка руководства и неограниченный трансферный бюджет — это те вещи, которыми клуб с "Сент-Джеймс Парк" может соблазнить Жозе, который всегда испытывал слабость к "Ньюкаслу", работая с легендой "сорок" Бобби Робсоном в "Спортинге", "Порту" и "Барселоне".
Добавим, что в семи выездах к "Ньюкаслу" в рамках Премьер-Лиги с "Челси" и "Юнайтед" Моуриньо ни разу не побеждал.
09.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
Халид не двоюродный брат Мансура вроде как давно это выяснили а здесь до сих пор это пишут, более того его дед был сводным братом деда Мансура и убил его.
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Было бы интересно посмотреть, как раз и никого давления на него, и вдруг если клуб продадут все же.
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Будет интересно
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Ахахахахахахаха это топ новость!!!
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О, гогого топ-7.
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ПОГБА,ЛУКАКУ,САНЧЕС,ЧЕХ,ТЕРРИ,МАТИЧ,БАЛОТЕЛЛИ!
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Моча без денег никуда не пойдет
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Да бля возвращайся к нам
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Накупит Фелини с Барклеями и будет громить топов.
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Муриньо и шарлатан из одной глины
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Вообще топово было бы. В Ньюкасле восстановится, потом придёт в ЛФК.
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ты недостоин Ньюкасл, мразь
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