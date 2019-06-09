"Челси" возобновил интерес к Леону Бэйли
"Челси" возобновил интерес к вингеру леверкузенского "Байера" Леону Бэйли.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" все-таки обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить трансферный запрет ФИФА на два окна.
Это говорит о том, что "Челси" не теряет надежд получить усиление на рынке нынешним летом. Если CAS отменит или приостановит санкции, "синие" попытаются укрепить фланги, учитывая возраст Виллиана с Педро и переход в "Реала" Эдена Азара.
По информации Daily Mail, одной из целей клуба со "Стэмфорд Бридж" является 21-летний Бэйли, интерес к которому со стороны "Челси" существовал еще год назад.
Вместе с тем этим летом "Байер" уже лишился Юлиана Брандта и готовится проводить в "Баварию" Кая Хаверца, поэтому заполучить игрока сборной Ямайки "синим" будет непросто.
09.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
Кэээээк. Какой им Бэйли, им левона страпона только.
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Неужели интересуются не старыми пердунами
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бля
давно говорил, шо эт будущий топчик
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