"Челси" возобновил интерес к Леону Бэйли

Леон Бэйли "Челси" возобновил интерес к вингеру леверкузенского "Байера" Леону Бэйли.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "синие" все-таки обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить трансферный запрет ФИФА на два окна.

Это говорит о том, что "Челси" не теряет надежд получить усиление на рынке нынешним летом. Если CAS отменит или приостановит санкции, "синие" попытаются укрепить фланги, учитывая возраст Виллиана с Педро и переход в "Реала" Эдена Азара.

По информации Daily Mail, одной из целей клуба со "Стэмфорд Бридж" является 21-летний Бэйли, интерес к которому со стороны "Челси" существовал еще год назад.

Вместе с тем этим летом "Байер" уже лишился Юлиана Брандта и готовится проводить в "Баварию" Кая Хаверца, поэтому заполучить игрока сборной Ямайки "синим" будет непросто.


Метки Байер, Бэйли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 08:00

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  1. slash-lfc 09.06.2019 08:15 # slash-lfc
    Кэээээк. Какой им Бэйли, им левона страпона только.

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  2. chebrec 09.06.2019 08:11 # chebrec
    Неужели интересуются не старыми пердунами

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  3. melwood-lfc 09.06.2019 08:04 # melwood-lfc
    бля
    давно говорил, шо эт будущий топчик

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