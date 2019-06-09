Вейналдум: "Ван Дейк заслуживает "Золотой мяч"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что его одноклубник и партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
В сезоне 2018/19 "Ливерпуль" до последнего тура сражался за титул Премьер-Лиги, обладая лучшей обороной в дивизионе, а также выиграл Лигу Чемпионов.
В воскресенье Ван Дейк постарается добавить к этим достижениям трофей Лиги Наций. Победа над сборной Португалии определенно повысила бы шансы Виргила стать первым обладателем "Золотого мяча" среди защитников за последние 13 лет. По мнению Вейналдума, его партнер заслуживает звания лучшего футболиста в мире.
"Он уже провел хороший сезон. Он пытается останавливать каждого — так он играет".
"Для нас он является лучшим защитником в мире. Если вы посмотрите, какой сезон он провел, то убедитесь, что он определенно заслуживает "Золотой мяч", но это не нам решать", — сообщил Вейналдум AFP.
09.06.2019 07:00
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