"Юнайтед" предложит Лингарду новый контракт

"Манчестер Юнайтед" собирается предложить новый контракт вингеру Джесси Лингарду.

Лингард находится в системе "красных дьяволов" с семи лет, поэтому на "Олд Траффорд" не ожидают каких-либо осложнений в переговорах со своим воспитанником о продлении сотрудничества.



В данный момент у 26-летнего игрока сборной Англии остается еще два года по действующему контракту, однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет связать будущее Джесси на более длительный срок.



Как сообщает The Sun, новый контракт увеличит текущую зарплату Лингарда на четверть — до 130 тысяч фунтов в неделю, что, правда, все равно не дотягивает до самых высокооплачиваемых игроков "Юнайтед".