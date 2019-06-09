"Юнайтед" сделал предложение о покупке Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение о покупке правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Бисски.

Этим летом "красные дьяволы" прощаются со своим капитаном Антонио Валенсией, а Эшли Янгу через месяц исполнится 34. В сложившейся ситуации "Юнайтед" обязан укрепить правый фланг обороты.

Ранее в прессе ходили слухи, что клуб с "Олд Траффорд" даже не будет пытаться купить Ван-Биссаку из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера, однако сейчас Sky Sports стало известно, что "Юнайтед" все-таки сделал свое предложение по Аарону.

На "Селхерст Парк" у 21-летнего англичанина остается еще три полных года по контракту, поэтому нет никаких гарантий, что первое же предложение "дьяволов" будет принято.

Добавим, что Ван-Биссака дебютировал за "орлов" лишь в феврале 2018. В завершившемся сезоне Аарон сыграл 39 матчей и помог "Пэлас" финишировать на 12-й позиции в Премьер-Лиге.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2019 02:00

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Последние комментарии:




  1. foden 09.06.2019 02:34 # foden
    Кстати , за кого суперглор внатуре топит ? Кто то в курсе? МЮ?

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  2. superglor 09.06.2019 02:25 # superglor
    Неизвестный факт - за 14 лет между двумя ЛЧ "лучий клупп Ивропы" Лулерпуль завоевал всего 2 второсортных трофея, Кубок Англии в 2006 и Кубок Лиги в 2012, да и то оба в лотерее пенальти.

    ДВА
    КУБКА
    ЗА 14 ЛЕТ

    Лучий клупп! Клопп топп! Покк покк!

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  3. only--liverpool 09.06.2019 02:13 # only--liverpool
    Слэша маму рот ебал)))

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  4. chronicle 09.06.2019 02:09 # chronicle
    Нахуй пошлют говноедов

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  5. chelsea88 09.06.2019 02:06 # chelsea88
    Естественно пошлют их нахой

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