"Юнайтед" сделал предложение о покупке Ван-Биссаки
"Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение о покупке правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Бисски.
Этим летом "красные дьяволы" прощаются со своим капитаном Антонио Валенсией, а Эшли Янгу через месяц исполнится 34. В сложившейся ситуации "Юнайтед" обязан укрепить правый фланг обороты.
Ранее в прессе ходили слухи, что клуб с "Олд Траффорд" даже не будет пытаться купить Ван-Биссаку из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера, однако сейчас Sky Sports стало известно, что "Юнайтед" все-таки сделал свое предложение по Аарону.
На "Селхерст Парк" у 21-летнего англичанина остается еще три полных года по контракту, поэтому нет никаких гарантий, что первое же предложение "дьяволов" будет принято.
Добавим, что Ван-Биссака дебютировал за "орлов" лишь в феврале 2018. В завершившемся сезоне Аарон сыграл 39 матчей и помог "Пэлас" финишировать на 12-й позиции в Премьер-Лиге.
09.06.2019 02:00
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Кстати , за кого суперглор внатуре топит ? Кто то в курсе? МЮ?
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Неизвестный факт - за 14 лет между двумя ЛЧ "лучий клупп Ивропы" Лулерпуль завоевал всего 2 второсортных трофея, Кубок Англии в 2006 и Кубок Лиги в 2012, да и то оба в лотерее пенальти.
ДВА
КУБКА
ЗА 14 ЛЕТ
Лучий клупп! Клопп топп! Покк покк!
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Слэша маму рот ебал)))
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Нахуй пошлют говноедов
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Естественно пошлют их нахой
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