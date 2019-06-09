"Юнайтед" сделал предложение о покупке Ван-Биссаки

"Манчестер Юнайтед" сделал крупное предложение о покупке правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Бисски.

Этим летом "красные дьяволы" прощаются со своим капитаном Антонио Валенсией, а Эшли Янгу через месяц исполнится 34. В сложившейся ситуации "Юнайтед" обязан укрепить правый фланг обороты.



Ранее в прессе ходили слухи, что клуб с "Олд Траффорд" даже не будет пытаться купить Ван-Биссаку из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера, однако сейчас Sky Sports стало известно, что "Юнайтед" все-таки сделал свое предложение по Аарону.



На "Селхерст Парк" у 21-летнего англичанина остается еще три полных года по контракту, поэтому нет никаких гарантий, что первое же предложение "дьяволов" будет принято.



Добавим, что Ван-Биссака дебютировал за "орлов" лишь в феврале 2018. В завершившемся сезоне Аарон сыграл 39 матчей и помог "Пэлас" финишировать на 12-й позиции в Премьер-Лиге.