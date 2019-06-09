Райт-Филлипс: "Хадсон-Одои по силам заменить Азара"

Бывший вингер "Челси" Шон Райт-Филлипс уверен, что Каллум Хадсон-Одои способен восполнить потерю, возникшую у "синих" после продажи Эдена Азара в "Реал".

Если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию "Челси", то у лондонского клуба даже не будет возможности потратить вырученные за Азара деньги. В таком случае "синим" придется компенсировать потерю лучшего игрока за счет внутренних резервов.



На роль преемника Азара мог был претендовать новобранец "Челси" Кристиан Пулишич, чей переход был оформлен еще до трансферного запрета, однако Райт-Филлипс отдает предпочтение Хадсон-Одои.



"Думаю, Хадсон-Одои по силам заменить Азара. Все мы уже видели проблесками, на что он способен, и если он будет играть регулярно и обретет стабильность, тогда он будет только расти и добавлять в зрелости".



"Он может стать тем игроком, которым мы ожидаем его видеть. Он будет ключевой фигурой для "Челси" и сборной Англии, когда выздоровеет".



"Каллум Хадсон-Одои может стать тем недостающим элементом. Это же касается Рубена Лофтус-Чика, они оба будут очень важными игроками для "Челси" в следующем году".



"Азар — это огромная потеря, но на определенном этапе игрокам требуется новое испытание, если их команда не обладает доминирующим положением".



"Карьера футболиста скоротечна. Но я не думаю, что "Челси" будет буксовать, учитывая всех имеющихся у них игроков в аренде — кажется, около 41. Уверен, раз их не продали, значит они достаточно хороши для Премьер-Лиги".



"Если они призовут правильных игроков, думаю, с ними все будет в порядке", — сообщил Райт-Филлипс 888sport.