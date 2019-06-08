Де Брюйне: "В "Реале" шансы Азара на "Золотой мяч" будут выше"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что переход в "Реал" из "Челси" повысит шансы плеймейкера Эдена Азара на главную индивидуальную награду в футболе.

В пятницу вечером "Реал" официально подтвердил приобретение Азара у "Челси" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы.



Когда определялся обладатель "Золотого мяча" в прошлом сезоне, Азар занял только восьмое место, а на первой строчке рейтинга оказался полузащитник Королевского клуба Лука Модрич.



По мнению Де Брюйне, блеск и имидж "Реала" могут стать тем недостающим элементом, который позволит Азару реализовать свою давнюю мечту.



"Его амбиции в отношении "Золотого мяча" остаются прежними. "Реал" обладает более громким именем, нежели "Челси", и если он будет играть, как в этом сезоне, у него будут шансы", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.