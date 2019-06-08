Де Брюйне: "В "Реале" шансы Азара на "Золотой мяч" будут выше"

Кевин Де Брюйне и Эден Азар Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что переход в "Реал" из "Челси" повысит шансы плеймейкера Эдена Азара на главную индивидуальную награду в футболе.

В пятницу вечером "Реал" официально подтвердил приобретение Азара у "Челси" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

Когда определялся обладатель "Золотого мяча" в прошлом сезоне, Азар занял только восьмое место, а на первой строчке рейтинга оказался полузащитник Королевского клуба Лука Модрич.

По мнению Де Брюйне, блеск и имидж "Реала" могут стать тем недостающим элементом, который позволит Азару реализовать свою давнюю мечту.

"Его амбиции в отношении "Золотого мяча" остаются прежними. "Реал" обладает более громким именем, нежели "Челси", и если он будет играть, как в этом сезоне, у него будут шансы", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.


Метки Азар, Де Брюйне, Золотой мяч, Манчестер Сити, награды, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 23:00

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  1. gio 08.06.2019 23:20 # gio
    зато зарплата выросла с 200 к в неделю до 400 фунтолямов. Пусть заработает на старость

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  2. ganinilyha 08.06.2019 23:16 # ganinilyha
    Лэмпард и без ЗМ великолепную карьеру провёл.

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  3. electric 08.06.2019 23:02 # electric
    Ну да. Был 1%, стало 5% где-то.

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  4. mancunia-planet 08.06.2019 23:01 # mancunia-planet
    Ещё бы, в синем ведре зм никто никогда не получал.

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