Де Брюйне: "В "Реале" шансы Азара на "Золотой мяч" будут выше"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что переход в "Реал" из "Челси" повысит шансы плеймейкера Эдена Азара на главную индивидуальную награду в футболе.
В пятницу вечером "Реал" официально подтвердил приобретение Азара у "Челси" по сделке стоимостью 130 миллионов фунтов, включая бонусы.
Когда определялся обладатель "Золотого мяча" в прошлом сезоне, Азар занял только восьмое место, а на первой строчке рейтинга оказался полузащитник Королевского клуба Лука Модрич.
По мнению Де Брюйне, блеск и имидж "Реала" могут стать тем недостающим элементом, который позволит Азару реализовать свою давнюю мечту.
"Его амбиции в отношении "Золотого мяча" остаются прежними. "Реал" обладает более громким именем, нежели "Челси", и если он будет играть, как в этом сезоне, у него будут шансы", — цитирует Де Брюйне Evening Standard.
08.06.2019 23:00
Просмотров: 287
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
зато зарплата выросла с 200 к в неделю до 400 фунтолямов. Пусть заработает на старость
(ответить)
Лэмпард и без ЗМ великолепную карьеру провёл.
(ответить)
Ну да. Был 1%, стало 5% где-то.
(ответить)
Ещё бы, в синем ведре зм никто никогда не получал.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий