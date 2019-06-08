Главный тренер "Лейтон Ориент" умер в возрасте 49 лет

В возрасте 49 лет из жизни ушел главный тренер "Лейтон Ориент" Джастин Эдинбург.

В прошлый уикенд Эдинбург побывал в Мадриде на финале Лиги Чемпионов с участием своего бывшего клуба "Тоттенхэма" против "Ливерпуля", а спустя всего два дня — в понедельник — Джастин был госпитализирован с сердечным приступом.



К сожалению, врачи проиграл битву за жизнь Эдинбурга, и сегодня англичанин скончался. Джастин тренировал "Лейтон Ориент" с ноября 2017, но запомнится болельщикам как герой, ведь по итогам минувшего сезона он вернул клуб в Футбольную Лигу.



Эдинбург добивался успехов не только как тренер, но и как игрок. Выступая на позиции левого защитника, Джастин побеждал с "Тоттенхэмом" в Кубке Англии (1991) и Кубке Лиги (1999).