"Арсенал" определился с заменой для Чеха
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не собирается приглашать другого голкипера на место покидающего клуб Петра Чеха.
Как известно, разгромным поражением от "Челси" в финале Лиги Европы Чех завершил свою игровую карьеру. Уход Петра на пенсию оставляет первого номера "канониров" Бернда Лено без дублера.
Однако Daily Mirror считает маловероятным, что Эмери потратит часть своего и без того скромного трансферного бюджета на нового голкипера.
"Арсенал" по-прежнему планирует избавиться от Давида Оспины, который этот сезон провел в "Наполи" на правах аренды. Страховать же Лено в кампании 2019/20, скорее всего, будет Эмилиано Мартинес.
Мартинес является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится девять лет. Все это время Эмилиано терпеливо ждал своего шанса, сыграв только шесть матчей в рамках Премьер-Лиги.
Добавим, что вторую половину этого сезона 26-летний аргентинец провел в "Рединге" на правах аренды. Там Мартинес сыграл 18 матчей, включая пять "сухих", и помог "роялистам" избежать вылета из Чемпионшипа.
08.06.2019 21:00
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Марьинеса основным однозначно помежет Арсеналу не вылетить из 6 ки.
Чеху большое спасибо за игру , за трофеи, пора обратно в Челси за трофеями и ЛЧ!
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Наконец этот ебаный танкист покидает клуб. Днище пенсовское.
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Ну, какой бюджет - такое и усиление.
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