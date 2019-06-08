"Арсенал" определился с заменой для Чеха

Эмилиано Мартинес и Петр Чех Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не собирается приглашать другого голкипера на место покидающего клуб Петра Чеха.

Как известно, разгромным поражением от "Челси" в финале Лиги Европы Чех завершил свою игровую карьеру. Уход Петра на пенсию оставляет первого номера "канониров" Бернда Лено без дублера.

Однако Daily Mirror считает маловероятным, что Эмери потратит часть своего и без того скромного трансферного бюджета на нового голкипера.

"Арсенал" по-прежнему планирует избавиться от Давида Оспины, который этот сезон провел в "Наполи" на правах аренды. Страховать же Лено в кампании 2019/20, скорее всего, будет Эмилиано Мартинес.

Мартинес является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится девять лет. Все это время Эмилиано терпеливо ждал своего шанса, сыграв только шесть матчей в рамках Премьер-Лиги.

Добавим, что вторую половину этого сезона 26-летний аргентинец провел в "Рединге" на правах аренды. Там Мартинес сыграл 18 матчей, включая пять "сухих", и помог "роялистам" избежать вылета из Чемпионшипа.


Метки Арсенал, Мартинес, Чех

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 21:00

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  1. ivan-4milan 08.06.2019 21:48 # ivan-4milan
    Марьинеса основным однозначно помежет Арсеналу не вылетить из 6 ки.
    Чеху большое спасибо за игру , за трофеи, пора обратно в Челси за трофеями и ЛЧ!

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  2. kanoniru-poker 08.06.2019 21:12 # kanoniru-poker
    Наконец этот ебаный танкист покидает клуб. Днище пенсовское.

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  3. lampard78 08.06.2019 21:06 # lampard78
    Ну, какой бюджет - такое и усиление.

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