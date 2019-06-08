"Арсенал" определился с заменой для Чеха

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не собирается приглашать другого голкипера на место покидающего клуб Петра Чеха.

Как известно, разгромным поражением от "Челси" в финале Лиги Европы Чех завершил свою игровую карьеру. Уход Петра на пенсию оставляет первого номера "канониров" Бернда Лено без дублера.



Однако Daily Mirror считает маловероятным, что Эмери потратит часть своего и без того скромного трансферного бюджета на нового голкипера.



"Арсенал" по-прежнему планирует избавиться от Давида Оспины, который этот сезон провел в "Наполи" на правах аренды. Страховать же Лено в кампании 2019/20, скорее всего, будет Эмилиано Мартинес.



Мартинес является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится девять лет. Все это время Эмилиано терпеливо ждал своего шанса, сыграв только шесть матчей в рамках Премьер-Лиги.



Добавим, что вторую половину этого сезона 26-летний аргентинец провел в "Рединге" на правах аренды. Там Мартинес сыграл 18 матчей, включая пять "сухих", и помог "роялистам" избежать вылета из Чемпионшипа.