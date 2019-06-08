"Ливерпуль" заинтересован в Николя Пепе

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе.

В 38 матчах минувшего сезона Лиги 1 Пепе забил 22 гола и еще 11 раз ассистировал партнерам, играя на правом фланге. Это помогло "Лиллю" финишировать вторым и пробиться в Лигу Чемпионов.



Однако "Лилль" не в состоянии оградить своего лучшего игрока от интереса топ-клубов Европы. Николя сможет уйти, если за него предложат 70 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Как сообщает французское издание RMC Sport, "Ливерпуль" имеет хорошие шансы приобрести 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, особенно если "Бавария" выйдет из борьбы за Пепе.



"Бавария" тоже претендует на Николя, но видит в нем лишь запасной вариант на случай, если переманить Лероя Сане из "Манчестер Сити" или Каллума Хадсон-Одои из "Челси" не удастся.