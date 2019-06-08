"Ливерпуль" заинтересован в Николя Пепе
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе.
В 38 матчах минувшего сезона Лиги 1 Пепе забил 22 гола и еще 11 раз ассистировал партнерам, играя на правом фланге. Это помогло "Лиллю" финишировать вторым и пробиться в Лигу Чемпионов.
Однако "Лилль" не в состоянии оградить своего лучшего игрока от интереса топ-клубов Европы. Николя сможет уйти, если за него предложат 70 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Как сообщает французское издание RMC Sport, "Ливерпуль" имеет хорошие шансы приобрести 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, особенно если "Бавария" выйдет из борьбы за Пепе.
"Бавария" тоже претендует на Николя, но видит в нем лишь запасной вариант на случай, если переманить Лероя Сане из "Манчестер Сити" или Каллума Хадсон-Одои из "Челси" не удастся.
08.06.2019 20:00
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Последние комментарии:
А вот и настоящие топари на подъезде...
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При Салахе брать игрока на правый фланг. Да ещё на скамейку за 70 мультов. Берите креативную десятку
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Его и Фекира/Фернандеша !
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Надо брать!!!
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Только не негра, 6ля...
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он помнится говорил что в англии для него существует только Челси поглядим
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ну и куда его пихать бл*?)
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Лига псг не внушает доверие
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