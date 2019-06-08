"Ливерпуль" заинтересован в Николя Пепе

Николя Пепе "Ливерпуль" заинтересован в приобретении вингера "Лилля" Николя Пепе.

В 38 матчах минувшего сезона Лиги 1 Пепе забил 22 гола и еще 11 раз ассистировал партнерам, играя на правом фланге. Это помогло "Лиллю" финишировать вторым и пробиться в Лигу Чемпионов.

Однако "Лилль" не в состоянии оградить своего лучшего игрока от интереса топ-клубов Европы. Николя сможет уйти, если за него предложат 70 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Как сообщает французское издание RMC Sport, "Ливерпуль" имеет хорошие шансы приобрести 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, особенно если "Бавария" выйдет из борьбы за Пепе.

"Бавария" тоже претендует на Николя, но видит в нем лишь запасной вариант на случай, если переманить Лероя Сане из "Манчестер Сити" или Каллума Хадсон-Одои из "Челси" не удастся.


Метки Ливерпуль, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 512

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  1. only--liverpool 08.06.2019 20:28 # only--liverpool
    А вот и настоящие топари на подъезде...

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  2. firmino9 08.06.2019 20:17 # firmino9
    При Салахе брать игрока на правый фланг. Да ещё на скамейку за 70 мультов. Берите креативную десятку

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  3. tigerpool 08.06.2019 20:15 # tigerpool
    Его и Фекира/Фернандеша !

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  4. liverpool1892est 08.06.2019 20:13 # liverpool1892est
    Надо брать!!!

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  5. electric 08.06.2019 20:13 # electric
    Только не негра, 6ля...

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  6. gio 08.06.2019 20:12 # gio
    он помнится говорил что в англии для него существует только Челси поглядим

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  7. rap-woiska 08.06.2019 20:11 # rap-woiska
    ну и куда его пихать бл*?)

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  8. chr1s8rown 08.06.2019 20:06 # chr1s8rown
    Лига псг не внушает доверие

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