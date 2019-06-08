"Бенфика" подтвердила свою готовность продать Фелиша
Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра заявил, что его клуб бессилен помешать уходу Жоау Фелиша, но хочет вернуть юного нападающего на следующий сезон на правах аренды.
Своей блестящей игрой в этом сезоне 19-летний Фелиш заинтересовал самые могущественные клубы Европы, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Пока никто из заинтересованных клубов не решился заплатить 105 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Фелиша, однако "Бенфика" понимает, что у нее есть только один способ сохранить Жоау на следующий сезон.
"Когда мы обсуждали новый контракт, он сказал мне: "Президент, не заставляй меня оставаться здесь, я бы мог зарабатывать 5 миллионов евро в другом месте". Тогда у Жоау Фелиша были отступные в 60 млн. евро, но спустя два-три матча мы поняли, что должны увеличить их до 120 млн. евро".
"Останется Жоау Фелиш здесь или нет, это решать ему и его семье. Если кто-нибудь предложит 120 млн. евро, тогда нет смысла требовать от него остаться".
"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы он остался. Но единственный способ сохранить его у нас — это продать и затем вернуть его. Иначе Жоау уйдет".
"Мы не в том положении, чтобы искать компромиссы, да он и не хочет этого. Как мы можем договариваться с тем, у кого на руках есть предложение с зарплатой в 6 млн. евро "чистыми"? — цитирует Виейру Daily Mirror.
08.06.2019 19:25
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