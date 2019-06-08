"Барселона" следит за Матой и Рэшфордом

"Барселона" следит за контрактной ситуацией звезд "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты и Маркуса Рэшфорда.

Накануне "Юнайтед" опубликовал список игроков, чьи истекающие контракты продлены не будут. В их числе не оказалось Маты, с которым "красные дьяволы" продолжают переговоры о новой сделке.



Имея возможность уйти с "Олд Траффорд" свободным агентом, Хуан не испытывает недостатка в предложениях. По информации Sky Sports, "Барселона" уже контактирует с экс-игроком "Валенсии".



Также "Барселона" следит за Рэшфордом, чей контракт истекает в следующем году, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Как сообщает ESPN, чемпионы Ла Лиги видят в Маркусе запасной вариант на случай, если приобрести Антуана Гризманна из "Атлетико" так и не получится.



Как и Мата, Рэшфорд тоже договаривается с "Юнайтед" о новом контракте, однако сомнительные спортивные перспективы "дьяволов" могут навести Маркуса на мысли о смене клуба, поэтому "Барселона" находится наготове.