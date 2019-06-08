Шон Лонгстафф отверг интерес "Юнайтед"

Шон Лонгстафф Молодой полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф отверг интерес "Манчестер Юнайтед", заявив о желании остаться на "Сент-Джеймс Парк".

21-летний Лонгстафф лишь в этом сезоне пробился в стартовый состав "сорок", однако в марте кампания была для него оборвана тяжелой травмой колена.

За свою профессиональную карьеру Шон сыграл только 12 матчей за "Ньюкасл", но этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать "Юнайтед", который этим летом отдает предпочтение молодым и перспективным британским игрокам на трансферном рынке.

По слухам, "Юнайтед" собирался предложить 25 миллионов фунтов за талантливого англичанина, однако смена клуба не входит в планы Лонгстаффа на это лето.

"Это лишь показывает, как далеко я продвинулся. Если бы в начале сезона кто-нибудь сказал мне, что в его концовке меня будут сватать в такого рода команды, я бы рассмеялся. Но это приятно, и это мне льстит".

"Мне очень льстит, что мое имя вообще упоминают в связи с такого рода командами, но как я уже говорил, я на 100 процентов сосредоточен на "Ньюкасле", а также на том, чтобы поправить свое здоровье и вернуться в команду".

"Мне приятно, когда обо мне говорят в таком ключе и сватают в топ-клубы, но у меня и так есть возможность делать то, что я всегда хотел".

"Я всегда хотел выступать за "Ньюкасл", и я лишь коротко это вкусил. Сейчас мне важно как можно скорее вернуться на поле и снова выступать за "Ньюкасл", чтобы лучше это распробовать", — сообщил Лонгстафф NUFC TV.


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 08.06.2019 17:05 # hammersmith
    положил свой лонг стафф на мочестир

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  2. superperez101 08.06.2019 17:04 # superperez101
    нью-касл чемпик (с)

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