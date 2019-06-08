Бакайоко снова будет играть за "Челси"

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко планирует вернуться в "Челси" и побороться за место в стартовом составе в новом сезоне.

Бакайоко был одним из лучших игроков "Милана" в сезоне 2018/19, который он провел у "россонери" на правах аренды из "Челси".



Однако клуб с "Сан-Сиро" финишировал только пятым в Серии А и остался без путевки в Лигу Чемпионов. Учитывая это, "Милан" был вынужден отказаться от своих планов по выкупу Тьемуэ.



Теперь 24-летний француз возвращается на "Стэмфорд Бридж", надеясь получить второй шанс в английском футболе. Уход Маурицио Сарри с поста главного тренера "синих" дает ему такую надежду.



"К нам обратилось несколько весьма интересных, весьма больших клубов, однако мы отдаем предпочтение "Челси". Мы знаем, что они вернулись в Лигу Чемпионов, и мы хотим стабильности. Тьемуэ принял решение остаться в "Челси", — сообщил брат и агент игрока Абдулай Бакайоко L'Equipe.



Добавим, в 42 матчах завершившегося сезона Бакайоко забил один гол.