Бакайоко снова будет играть за "Челси"
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко планирует вернуться в "Челси" и побороться за место в стартовом составе в новом сезоне.
Бакайоко был одним из лучших игроков "Милана" в сезоне 2018/19, который он провел у "россонери" на правах аренды из "Челси".
Однако клуб с "Сан-Сиро" финишировал только пятым в Серии А и остался без путевки в Лигу Чемпионов. Учитывая это, "Милан" был вынужден отказаться от своих планов по выкупу Тьемуэ.
Теперь 24-летний француз возвращается на "Стэмфорд Бридж", надеясь получить второй шанс в английском футболе. Уход Маурицио Сарри с поста главного тренера "синих" дает ему такую надежду.
"К нам обратилось несколько весьма интересных, весьма больших клубов, однако мы отдаем предпочтение "Челси". Мы знаем, что они вернулись в Лигу Чемпионов, и мы хотим стабильности. Тьемуэ принял решение остаться в "Челси", — сообщил брат и агент игрока Абдулай Бакайоко L'Equipe.
Добавим, в 42 матчах завершившегося сезона Бакайоко забил один гол.
08.06.2019 16:00
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Последние комментарии:
лучший игрок милана в сезоне
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легенда пенсов! С возвращением бакайока
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Вернуть этого топаря, и Кову можно отпустить покарять Реал с Азаром
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15.07.2017 18:55 #
bezviz
уже представляю как железобетонный центр Канте-Бакайоко просто рвут всяких эрир и кокеленов в очко, попутно ссут на бестолковки из фапла)))))
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Ну если они решили не выкупать ковасиса, то за такой подарок можно нигера потерпеть сезон.
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Это кстати игрок, о котором такой дуб в плане техники как гатузо говорил, что нигеру нужно познавать футбольные азы -начиная с приема мяча и.т.д, ор)
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хорошие новости для нас всех, для фапла.
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Топари подьехали)
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в донном Милане едва в состав попадал, В челси в основе будет железно.
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Вот правильный настрой
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