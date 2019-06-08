Бакайоко снова будет играть за "Челси"

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник Тьемуэ Бакайоко планирует вернуться в "Челси" и побороться за место в стартовом составе в новом сезоне.

Бакайоко был одним из лучших игроков "Милана" в сезоне 2018/19, который он провел у "россонери" на правах аренды из "Челси".

Однако клуб с "Сан-Сиро" финишировал только пятым в Серии А и остался без путевки в Лигу Чемпионов. Учитывая это, "Милан" был вынужден отказаться от своих планов по выкупу Тьемуэ.

Теперь 24-летний француз возвращается на "Стэмфорд Бридж", надеясь получить второй шанс в английском футболе. Уход Маурицио Сарри с поста главного тренера "синих" дает ему такую надежду.

"К нам обратилось несколько весьма интересных, весьма больших клубов, однако мы отдаем предпочтение "Челси". Мы знаем, что они вернулись в Лигу Чемпионов, и мы хотим стабильности. Тьемуэ принял решение остаться в "Челси", — сообщил брат и агент игрока Абдулай Бакайоко L'Equipe.

Добавим, в 42 матчах завершившегося сезона Бакайоко забил один гол.


Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. gio 08.06.2019 16:54 # gio
    лучший игрок милана в сезоне

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  2. fc-oil 08.06.2019 16:48 # fc-oil
    легенда пенсов! С возвращением бакайока

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  3. andrew10 08.06.2019 16:38 # andrew10
    Вернуть этого топаря, и Кову можно отпустить покарять Реал с Азаром

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  4. superglor 08.06.2019 16:20 # superglor
    15.07.2017 18:55 #
    bezviz
    уже представляю как железобетонный центр Канте-Бакайоко просто рвут всяких эрир и кокеленов в очко, попутно ссут на бестолковки из фапла)))))

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  5. role-playin 08.06.2019 16:19 # role-playin
    Ну если они решили не выкупать ковасиса, то за такой подарок можно нигера потерпеть сезон.

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  6. rap-woiska 08.06.2019 16:15 # rap-woiska
    Это кстати игрок, о котором такой дуб в плане техники как гатузо говорил, что нигеру нужно познавать футбольные азы -начиная с приема мяча и.т.д, ор)

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  7. electric 08.06.2019 16:10 # electric
    хорошие новости для нас всех, для фапла.

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  8. iskander8sg 08.06.2019 16:03 # iskander8sg
    Топари подьехали)

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  9. rap-woiska 08.06.2019 16:01 # rap-woiska
    в донном Милане едва в состав попадал, В челси в основе будет железно.

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  10. chebrec 08.06.2019 16:01 # chebrec
    Вот правильный настрой

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