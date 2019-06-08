"Арсенал" сделал предложение Яннику Карраско

"Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Далянь Ифан" и сборной Бельгии Янника Карраско.

Достоверно известно, что "канониры" интересовались Карраско еще в январе, но тогда у них не было денег, чтобы вызволить Янника из Китая.



В январе главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери был вынужден довольствоваться арендой Дениса Суареса у "Барселоны", однако лондонский клуб не потерял свой интерес к Карраско и сейчас вернулся за 25-летним бельгийцем.



"У меня уже предложение, и переговоры через моего агента хорошо продвигаются. Я самый важный игрок в своем клубе, но надеюсь, президент отнесется с пониманием", — сообщил на текущей неделе Карраско Nieuwsblad.



По информации каталонского издания Sport, этим клубом, сделавшим свое предложение Яннику, является как раз "Арсенал". Если сделка состоится, Карраско заменит на "Эмирейтс" упомянутого Суареса, который возвращается в "Барселону" после провальной аренды.