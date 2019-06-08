"Тоттенхэм" видит в Фернандеше альтернативу Ло Чельсо

"Тоттенхэм" поборется за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, если не сможет заполучить Джовани Ло Чельсо из "Реал Бетис".

По слухам, "Реал Бетис" уже отклонил одно предложение "шпор" по Ло Чельсо. В сложившейся ситуации лондонский клуб должен решить, продолжит ли борьбу за Джовани или переключит свое внимание на альтернативную цель.



Этой альтернативой Ло Чельсо как раз и является Фернандеш, который демонстрировал выдающуюся для полузащитника результативность в минувшем сезоне — 31 гол и 17 результативных передач в 50 матчах — и который открыто говорит о своем желании перебраться в Премьер-Лигу.



В данный момент "Спортинг" хочет за свою звезду 71 миллион фунтов, однако "Тоттенхэм" может попытаться снизить цену, особенно если заручится согласием самого 24-летнего португальца.



Для покупки Бруну "шпорам" почти наверняка придется обновить свой трансферный рекорд, однако внушительный джекпот за участие в Лиге Чемпионов им это позволяет.



Daily Mirror добавляет, что в борьбе за Фернандеша "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед", однако на стороне "шпор" преимущество в виде путевки в Лигу Чемпионов.