Сарри не считает, что предаст "Наполи", возглавив "Ювентус"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на обвинения в предательстве в преддверии своего назначения в "Ювентусе".
Ожидается, что уже на следующей неделе "Челси" и Сарри прекратят сотрудничество по обоюдному согласию сторон, и Маурицио сможет возглавить "Ювентус".
Бывшие подопечные Сарри по "Наполи" Жоржиньо и Лоренцо Инсинье уже заявили, что Маурицио станет предателем по отношению к неаполитанскому клубу, если согласится на работу в Турине, но сам 60-летний специалист так совершенно не считает.
"Кто является предателем на самом деле? Тот, кто увиливает от чего-либо. Тот, кто ставит индивидуальные цели выше коллективных".
"Поэтому я предпочитаю переднюю сторону футболки — там, где находится эмблема клуба. Сзади находится имя игрока, и эта сторона интересует меня меньше".
"Что я думаю, когда люди целуют футболку? Зачем лишать себя акта любви из-за того, что может произойти через 10 лет?"
"Многие игроки меняли клубы внутри Милана. Было бы лучше не делать этого напрямую, но в течение карьеры это может происходить", — цитирует Сарри Daily Mirror.
08.06.2019 12:00
Просмотров: 1028
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда же эти фанатики поймут, что футболист и тренер - это профессия, а клуб - это для них рабочее место.
Если тебе на 500$ больше предложит другой работодатель, ты его предложение рассмотришь. Так же и с футболистами. Ну накой я буду страдать на одном и том же месте всю свою жизнь, если есть возможность развиваться
(ответить)
Если он расчистит путь к чемпионству Наполи какой ж тут предательство. Скорее в Челси останется на сезон , зачем Юве ЛЕ?
(ответить)
На самом деле преданность - это вымысел людишек. Если оценивать адекватно, то есть без драматизма, присущего всем людям, то ничего в этом такого нет. Но даже мне, очень адекватному и не предвзятому человеку, неприятны такие вещи, если они меня касаются. Так уж устроен наш мозг.
(ответить)
А Челси он не предаст?
(ответить)
Е6ать старику крышу от первого трофея снесло, возомнил себя королем мира. Ничего, неаполитанские ребята тебе вечером в подворотне расскажут что такое предательство.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий