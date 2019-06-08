Сарри не считает, что предаст "Наполи", возглавив "Ювентус"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на обвинения в предательстве в преддверии своего назначения в "Ювентусе".

Ожидается, что уже на следующей неделе "Челси" и Сарри прекратят сотрудничество по обоюдному согласию сторон, и Маурицио сможет возглавить "Ювентус".



Бывшие подопечные Сарри по "Наполи" Жоржиньо и Лоренцо Инсинье уже заявили, что Маурицио станет предателем по отношению к неаполитанскому клубу, если согласится на работу в Турине, но сам 60-летний специалист так совершенно не считает.



"Кто является предателем на самом деле? Тот, кто увиливает от чего-либо. Тот, кто ставит индивидуальные цели выше коллективных".



"Поэтому я предпочитаю переднюю сторону футболки — там, где находится эмблема клуба. Сзади находится имя игрока, и эта сторона интересует меня меньше".



"Что я думаю, когда люди целуют футболку? Зачем лишать себя акта любви из-за того, что может произойти через 10 лет?"



"Многие игроки меняли клубы внутри Милана. Было бы лучше не делать этого напрямую, но в течение карьеры это может происходить", — цитирует Сарри Daily Mirror.