Хосе Энрике считает Робертсона лучшим левым защитником в мире

Энди Робертсон Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что в этом сезоне Энди Робертсон был лучшим левым защитником в мире.

В сезоне 2018/19 Робертсон записал на свое имя 13 результативных передач во всех турнирах. 25-летний шотландец помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов и до последнего тура претендовать на победу в Премьер-Лиге.

По мнению Энрике, своей игрой купленному у "Халла" за 8 миллионов фунтов защитнику удалось затмить таких звездных коллег по позиции, как Марсело, Жорди Альба и Давид Алаба.

"На вечеринке после финала Лиги Чемпионов я сказал ему, что считаю его лучшим левым защитником в мире в этом году".

"Жорди Альба тоже был хорош, но Робертсон невероятен. Он отдал кучу результативных передач, помогая команде и в атаке, и в обороне".

"На мой взгляд, он бы одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом году", — сообщил Энрике официальному веб-сайту "красных".


Метки Ливерпуль, Робертсон, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 11:00

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  1. villas-boas 08.06.2019 11:14 # villas-boas
    Имхо в этом сезоне Алонсо был лучше

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  2. gio 08.06.2019 11:12 # gio
    клоп читерит где то

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  3. chebrec 08.06.2019 11:08 # chebrec
    Фапл слился воедино с Хосе

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  4. superglor 08.06.2019 11:01 # superglor
    в этом сезоне
    в этом году
    в этом году

    Для слепых.

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