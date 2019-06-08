Хосе Энрике считает Робертсона лучшим левым защитником в мире

Экс-игрок "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что в этом сезоне Энди Робертсон был лучшим левым защитником в мире.

В сезоне 2018/19 Робертсон записал на свое имя 13 результативных передач во всех турнирах. 25-летний шотландец помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов и до последнего тура претендовать на победу в Премьер-Лиге.



По мнению Энрике, своей игрой купленному у "Халла" за 8 миллионов фунтов защитнику удалось затмить таких звездных коллег по позиции, как Марсело, Жорди Альба и Давид Алаба.



"На вечеринке после финала Лиги Чемпионов я сказал ему, что считаю его лучшим левым защитником в мире в этом году".



"Жорди Альба тоже был хорош, но Робертсон невероятен. Он отдал кучу результативных передач, помогая команде и в атаке, и в обороне".



"На мой взгляд, он бы одним из лучших игроков "Ливерпуля" в этом году", — сообщил Энрике официальному веб-сайту "красных".