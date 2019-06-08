Аллегри готовится к работе в Премьер-Лиге

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского, готовясь к работе в Премьер-Лиге.

Напомним, Аллегри едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", выиграв пять титулов Серии А за пять лет, но так и не сумев обеспечить итальянскому гранду успехи на европейской арене.



Предполагается, что уже на следующей неделе "Ювентус" обзаведется новым рулевым, пригласив Маурицио Сарри из "Челси" на место Аллегри. А Аллегри в свою очередь сватают на место Сарри на "Стэмфорд Бридж".



По информации The Guardian, Массимилиано входит в шорт-лист "синих" вместе с Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона", Хави Грасией из "Уотфорда", Фрэнком Лэмпардом из "Дерби" и экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.



Если соответствующее предложение от "Челси" действительно поступит, Аллегри будет к нему готов. Как сообщает The Sun, прямо сейчас 51-летний итальянец штудирует английский язык с репетитором.



Также сообщается, что Аллегри является близким другом бывшего наставника "Челси" Антонио Конте, едва возглавившего "Интер". Массимилиано уже интересовался у коллеги насчет работы в Западном Лондоне.