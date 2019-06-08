Аллегри готовится к работе в Премьер-Лиге
Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского, готовясь к работе в Премьер-Лиге.
Напомним, Аллегри едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", выиграв пять титулов Серии А за пять лет, но так и не сумев обеспечить итальянскому гранду успехи на европейской арене.
Предполагается, что уже на следующей неделе "Ювентус" обзаведется новым рулевым, пригласив Маурицио Сарри из "Челси" на место Аллегри. А Аллегри в свою очередь сватают на место Сарри на "Стэмфорд Бридж".
По информации The Guardian, Массимилиано входит в шорт-лист "синих" вместе с Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона", Хави Грасией из "Уотфорда", Фрэнком Лэмпардом из "Дерби" и экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.
Если соответствующее предложение от "Челси" действительно поступит, Аллегри будет к нему готов. Как сообщает The Sun, прямо сейчас 51-летний итальянец штудирует английский язык с репетитором.
Также сообщается, что Аллегри является близким другом бывшего наставника "Челси" Антонио Конте, едва возглавившего "Интер". Массимилиано уже интересовался у коллеги насчет работы в Западном Лондоне.
08.06.2019 10:00
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Челси 1 м нужно опробовать правило Руни и поставить Мекелле и Дрогба.
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смысл ШЕСТЬНОЛЬСИ тренера подписывать, один х.й уволят через пол года) Пускай сам Рома и тренит
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следующий провальный тренер Челси
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Безмозг одобряет
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Добро пожаловать в Челси. Посмотрим из чего ты сделан
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Кого назначит Безвиз тот и будет
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Оппа неужели что то проясняется
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Какой же Чельче убогий клубишко. У них был топовый тренер, всей душой болевший за клуб - Моур. Но Абрамка не может позволить чтобы фанаты любили хоть кого-то сильнее его. Поэтому меняет тренеров каждые 2 сезона, чтобы успех ассоциировался только с ним. Комплексующий еврейчик.
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