Аллегри готовится к работе в Премьер-Лиге

Массимилиано Аллегри Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри берет уроки английского, готовясь к работе в Премьер-Лиге.

Напомним, Аллегри едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", выиграв пять титулов Серии А за пять лет, но так и не сумев обеспечить итальянскому гранду успехи на европейской арене.

Предполагается, что уже на следующей неделе "Ювентус" обзаведется новым рулевым, пригласив Маурицио Сарри из "Челси" на место Аллегри. А Аллегри в свою очередь сватают на место Сарри на "Стэмфорд Бридж".

По информации The Guardian, Массимилиано входит в шорт-лист "синих" вместе с Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона", Хави Грасией из "Уотфорда", Фрэнком Лэмпардом из "Дерби" и экс-наставником ПСЖ Лораном Бланом.

Если соответствующее предложение от "Челси" действительно поступит, Аллегри будет к нему готов. Как сообщает The Sun, прямо сейчас 51-летний итальянец штудирует английский язык с репетитором.

Также сообщается, что Аллегри является близким другом бывшего наставника "Челси" Антонио Конте, едва возглавившего "Интер". Массимилиано уже интересовался у коллеги насчет работы в Западном Лондоне.


Метки Аллегри, тренеры, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 10:00

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  1. ivan-4milan 08.06.2019 11:16 # ivan-4milan
    Челси 1 м нужно опробовать правило Руни и поставить Мекелле и Дрогба.

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  2. scauzer11 08.06.2019 11:03 # scauzer11
    смысл ШЕСТЬНОЛЬСИ тренера подписывать, один х.й уволят через пол года) Пускай сам Рома и тренит

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  3. pavlix76 08.06.2019 10:46 # pavlix76
    следующий провальный тренер Челси

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  4. chr1s8rown 08.06.2019 10:25 # chr1s8rown
    Безмозг одобряет

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  5. papka-legend 08.06.2019 10:19 # papka-legend
    Добро пожаловать в Челси. Посмотрим из чего ты сделан

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  6. liverpool1892est 08.06.2019 10:12 # liverpool1892est
    Кого назначит Безвиз тот и будет

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  7. chebrec 08.06.2019 10:05 # chebrec
    Оппа неужели что то проясняется

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  8. superglor 08.06.2019 10:02 # superglor
    Какой же Чельче убогий клубишко. У них был топовый тренер, всей душой болевший за клуб - Моур. Но Абрамка не может позволить чтобы фанаты любили хоть кого-то сильнее его. Поэтому меняет тренеров каждые 2 сезона, чтобы успех ассоциировался только с ним. Комплексующий еврейчик.

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