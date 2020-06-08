"Юнайтед" проявляет интерес к Эрику Дайеру

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Дайеру.

Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается значительно обновить облик своей команды, предпочитая делать ставку на британских игроков.



Накануне "Юнайтед" уже подтвердил переход вингера "Суонси" Даниэля Джеймса, а теперь Сульшер хочет добавить конкурента для 30-летнего Неманьи Матича в центр поля.



По информации The Times, идеальным кандидатом на эту роль "красные дьяволы" видят Деклана Райса, однако заполучить восходящую звезду "Вест Хэма" этим летом не представляется возможным.



На "Олд Траффорд" чувствуют, что переманить 25-летнего Дайера будет проще и дешевле. Эрик сыграл только 18 матчей в сезоне 2018/19 из-за проблем со здоровьем, плохой формы и конкуренции со стороны Харри Уинкса и Муссы Сиссоко.