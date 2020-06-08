"Юнайтед" проявляет интерес к Эрику Дайеру
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Эрику Дайеру.
Этим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается значительно обновить облик своей команды, предпочитая делать ставку на британских игроков.
Накануне "Юнайтед" уже подтвердил переход вингера "Суонси" Даниэля Джеймса, а теперь Сульшер хочет добавить конкурента для 30-летнего Неманьи Матича в центр поля.
По информации The Times, идеальным кандидатом на эту роль "красные дьяволы" видят Деклана Райса, однако заполучить восходящую звезду "Вест Хэма" этим летом не представляется возможным.
На "Олд Траффорд" чувствуют, что переманить 25-летнего Дайера будет проще и дешевле. Эрик сыграл только 18 матчей в сезоне 2018/19 из-за проблем со здоровьем, плохой формы и конкуренции со стороны Харри Уинкса и Муссы Сиссоко.
08.06.2019 09:00
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Последние комментарии:
бл* опять эта старая история с Дайером началась.... лавочник Тоттенхема нам не нужен, спасибо. Лучше Мактоминея наигрывать
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Райс куда более креативный игрок, нежели Дайер. Последний - чистый оттянутый опорник-якорь, даже цз может сыграть. Если он рассматривается, как замена Эррере, то явно мимо, тут точно Райса надо пилить. И что, Мактоминея уже никто в расчёт не берёт?
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