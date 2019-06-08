Харри Кейн: "Это было больно"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн признался, что испытывает душевные страдания после двух поражений подряд — в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" и в полуфинале плей-офф Лиги Наций со сборной Англии.

В прошлый уикенд "шпоры" впервые в своей истории играли в Лиге Чемпионов, однако "Ливерпуль" оказался сильнее — 2:0. Сам Кейн, едва восстановившийся после травмы, себя никак не проявил.

А в минувшую среду Харри появился на замену в матче сборной Англии против Голландии, не сумев предотвратить поражение со счетом 3:1. Две этих неудачи стали большим ударом по Кейну.

"Это больно. Это очень больно. Конечно, эта неделя могла получиться совершенно другой, и ты, будучи профессиональным спортсменом, мечтаешь о том, чтобы поднимать трофеи и выигрывать матчи".

"Так что этим летом ты будешь испытывать боль. Такие вещи нельзя просто взять и выкинуть из головы. Думаю, не только для меня, но и для парней будет важно освежить свой разум и свое тело. Затем начнется новый сезон, и все будет происходить очень быстро".

"Но сейчас ты испытываешь боль, и мне нечего добавить. Я хочу побеждать, парни хотят побеждать, но это была не наша неделя. Будучи спортсменом, ты должен держать удар и делать так, чтобы это стало для тебя уроком", — цитирует Кейна The Telegraph.


Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 529

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 08.06.2019 09:24 # chr1s8rown
    Типичный гг

    (ответить)

  2. pavlix76 08.06.2019 09:17 # pavlix76
    Харри не в первой!

    (ответить)

  3. weorlfc 08.06.2019 09:05 # weorlfc
    Бестрофейник

    (ответить)

  4. andrew10 08.06.2019 08:56 # andrew10
    Понять можно.
    Ни пенки, ни Панамы в соперниках

    (ответить)

  5. blackdreamer 08.06.2019 08:27 # blackdreamer
    саутгейт просто тупой тренеришка
    а кей - прости мама мой уровень панама

    (ответить)

  6. zloy-vasya 08.06.2019 08:18 # zloy-vasya
    Впрочем ничего нового

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: