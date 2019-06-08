Харри Кейн: "Это было больно"

Нападающий Харри Кейн признался, что испытывает душевные страдания после двух поражений подряд — в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" и в полуфинале плей-офф Лиги Наций со сборной Англии.

В прошлый уикенд "шпоры" впервые в своей истории играли в Лиге Чемпионов, однако "Ливерпуль" оказался сильнее — 2:0. Сам Кейн, едва восстановившийся после травмы, себя никак не проявил.



А в минувшую среду Харри появился на замену в матче сборной Англии против Голландии, не сумев предотвратить поражение со счетом 3:1. Две этих неудачи стали большим ударом по Кейну.



"Это больно. Это очень больно. Конечно, эта неделя могла получиться совершенно другой, и ты, будучи профессиональным спортсменом, мечтаешь о том, чтобы поднимать трофеи и выигрывать матчи".



"Так что этим летом ты будешь испытывать боль. Такие вещи нельзя просто взять и выкинуть из головы. Думаю, не только для меня, но и для парней будет важно освежить свой разум и свое тело. Затем начнется новый сезон, и все будет происходить очень быстро".



"Но сейчас ты испытываешь боль, и мне нечего добавить. Я хочу побеждать, парни хотят побеждать, но это была не наша неделя. Будучи спортсменом, ты должен держать удар и делать так, чтобы это стало для тебя уроком", — цитирует Кейна The Telegraph.