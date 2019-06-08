"Реал" приступает к согласованию трансфера Погба

Оформив переход Эдена Азара из "Челси", теперь "Реал" приступает к согласованию трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В пятницу вечером "Реал" заполучил свою трансферную цель номер один на это лето в лице Азара. Эден обошелся Королевскому клубу в 130 миллионов фунтов, включая 42 млн. в виде бонусов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь "Реал" переходит к следующему имени в своем шорт-листе — главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану нужен его соотечественник Погба.



На стоимость Азара во многом повлиял тот факт, что от контракта Эдена с "Челси" оставалось только 12 месяцев. Трудовой договор Поля рассчитан на более длительный срок, поэтому француз будет стоит "Реалу" дороже — около 130 млн. фунтов.



Вместе с тем "Реал" попытается включить в сделку по Погба валлийского вингера Гарета Бэйла, который получает в Мадриде 600 тыс. фунтов в неделю, но который не входит в планы Зидана.