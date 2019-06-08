"Реал" приступает к согласованию трансфера Погба

Поль Погба Оформив переход Эдена Азара из "Челси", теперь "Реал" приступает к согласованию трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

В пятницу вечером "Реал" заполучил свою трансферную цель номер один на это лето в лице Азара. Эден обошелся Королевскому клубу в 130 миллионов фунтов, включая 42 млн. в виде бонусов.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь "Реал" переходит к следующему имени в своем шорт-листе — главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану нужен его соотечественник Погба.

На стоимость Азара во многом повлиял тот факт, что от контракта Эдена с "Челси" оставалось только 12 месяцев. Трудовой договор Поля рассчитан на более длительный срок, поэтому француз будет стоит "Реалу" дороже — около 130 млн. фунтов.

Вместе с тем "Реал" попытается включить в сделку по Погба валлийского вингера Гарета Бэйла, который получает в Мадриде 600 тыс. фунтов в неделю, но который не входит в планы Зидана.


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2019 07:00

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  1. arhangel777 08.06.2019 07:12 # arhangel777
    В МЮ он уже играть не будет, лучше им слить Погба в Реал, тем более можно выжать хорошие деньги. Но в Реале будет убойный состав, если еще и Эриксена заберут вообще атас(((

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