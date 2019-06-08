"Челси" отпустит Сарри в "Ювентус" на следующей неделе

На следующей неделе Маурицио Сарри покинет должность главного тренера "Челси", чтобы продолжить карьеру в "Ювентусе".

В концовке сезона Сарри неоднократно говорил, что хочет остаться в Англии, даже пошутив, что найдет для себя другой клуб в Премьер-Лиге, если "Челси" его уволит. Однако образовавшаяся в "Ювентусе" вакансия все изменила.



"Ювентус" избрал Сарри своей целью номер один на замену Массимилиано Аллегри, и после завершения кампании Маурицио сообщил руководству "синих" о своем желании вернуться в итальянскую Серию А.



По информации Sky Sports, Сарри так и не смог адаптироваться к жизни и работе в Англии, несмотря на свои публичные заявления. Также Маурицио испытывал разочарование из-за отсутствия прямого контакта с высшим руководством клуба.



"Челси" по-прежнему не собирается увольнять Сарри, но и не собирается удерживать того силой. The Guardian ожидает, что "синие" отпустят Маурицио безо всякой компенсации, после чего 60-летний итальянец заключит с "Ювентусом" контракт на три года.